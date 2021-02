Toyota Mirai : rendez-vous jeudi 18 février pour les premières images de l'essai

C'est en 2014 au salon de Los Angeles que Toyota a présenté pour la première fois, sa Mirai, la première voiture à hydrogène du constructeur japonais. Et la moindre des choses que l'on puisse dire c'est que cette Mirai n'est pas passée inaperçue en raison principalement de son look très particulier, pour ne pas dire autre chose… Mais ce n'est pas tout car la Mirai se distinguait également par sa carburation hors du commun : l'hydrogène. Toyota souhaitait ainsi prouver qu'il réfléchissait à une autre solution complémentaire de l'hybride.

Véhicule d'image, la Mirai ne s'est que très peu vendue en raison de l'absence d'infrastructures pour effectuer le plein. Toutefois, Toyota ne baisse pas les bras et nous présente la deuxième génération de sa berline.

Premier constat, Toyota a retenu les leçons du passé et a tout changé dont notamment le style de cette Mirai qui affiche des lignes moins atypiques, plus consensuelles. Plus imposante que la précédente avec une longueur avoisinant les 5 m (4, 97 m), elle devient donc une grande berline qui hérite d'un équipement complet. La technologie évolue également avec une puissance en hausse de 20 %, à 174 ch. La capacité de stockage d’hydrogène progresse de 20 %, tandis que la consommation a été baissée de 10 % ce qui entraîne une augmentation de l'autonomie de 30 % soit 650 km avec un plein.

Disponible en deux finitions, la Mirai est commercialisée à des tarifs compris entre 67 900 et 74 900 € soit une diminution des prix de 15 % par rapport à l'ancienne. Nous vous donnons rendez-vous demain pour les premières images de l'essai se déroulant dans le nord de la région parisienne.