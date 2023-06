Toyota promet une voiture à hydrogène abordable

Existe-t-il un avenir pour la voiture à hydrogène ? Si cette technologie paraît prometteuse sur le papier pour certains pans de l’industrie et des transports lourds, sa viabilité dans l’automobile -dans un contexte où les groupes motopropulseurs à batteries s’imposent de plus en plus- pose question. Que ce soit en termes de rendement énergétique ou de coûts, l’hydrogène est actuellement largué par rapport aux voitures électriques. La Toyota Mirai de seconde génération, une berline familiale aux prestations classiques, coûte par exemple plus de 70 000€. Les Français d’Hopium promettent bien un modèle sportif et luxueux plus intéressant mais pour l’instant, leur projet peine à trouver des financements.

Chez Toyota en tout cas, l’heure n’est clairement pas à l’abandon de l’hydrogène. Alors que le constructeur japonais prépare son électrification de masse, il garde de la place pour cette technologie et promet même l’arrivée d’une troisième génération bien plus crédible industriellement que les deux premières. Les communicants de la marque évoquent un prix « 50% inférieur à celui de la Mirai actuelle », ce qui la positionnerait aux environs des 35 000€. Même en face d’une Tesla Model 3, il y aurait de quoi en faire un véhicule compétitif si Toyota respectait cette promesse !

Toyota peut-il réussir à convaincre sur l’hydrogène automobile ?

Si le constructeur japonais explore aussi la piste des moteurs thermiques à pistons utilisant l’hydrogène comme carburant, ce futur véhicule à hydrogène de troisième génération gardera bien le principe de la pile à combustibles comme les deux premières Mirai. Il profitera d’après Toyota d’une meilleure autonomie et d’une efficience en net progrès. Alors que certains gouvernements (comme celui de la France) investissent au développement du réseau de recharge d’hydrogène, l’enjeu est vraiment de savoir si Toyota réussira à prouver que les voitures à hydrogène peuvent séduire les clients par leurs qualités techniques face aux autres technologies. Si oui, l’histoire de l’automobile pourrait prendre une tournure différente.