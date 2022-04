Toyota Supra : la boîte manuelle arrive

La Supra va gagner une pédale. Toyota a confirmé l'arrivée d'une nouvelle configuration technique pour son coupé sportif, avec une boîte manuelle. Les deux premières versions de la dernière génération imposent pour l'instant la boîte automatique à 8 rapports.

Pour rappel, la Supra est une cousine technique de la BMW Z4. Elle a donc dans ses entrailles des moteurs allemands. Il y a d'abord eu le six cylindres en ligne 3.0 de 340 ch, puis le quatre cylindres de 258 ch.

Toyota indique que les clients ont demandé la boîte manuelle, une offre qui plaît davantage aux puristes de la conduite. Selon les mots de la marque, la GR Supra "Manual Transmission" a été conçue "pour offrir aux passionnés une voiture à l’ADN encore plus proche de celui de GAZOO Racing et qui offre une expérience de conduite encore plus intense".

Bon point, la division française a communiqué sur le véhicule, preuve qu'il sera disponible chez nous. Cette déclinaison, qui sera dévoilée entièrement dans les prochaines semaines, sera identifiable par un monogramme rouge, comme on le voit sur cette première image teaser.

Ce sera assurément l'une des dernières occasions de s'offrir une sportive japonaise de cette puissance sans hybridation. Honda a par exemple confirmé que ses prochaines sportives seront 100 % électriques.