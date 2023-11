Toyota veut s'entêter sur la voiture à hydrogène

Toyota fait partie des rares constructeurs automobiles à continuer de croire dans la technologie du moteur à hydrogène pour les voitures. Alors que la nouvelle marque française Hopium et au bord de la faillite et que la plupart des grands groupes automobiles se concentrent sur le développement des voitures électriques, Toyota commercialise comme Hyundai un véhicule motorisé par une pile à combustible fonctionnant au dihydrogène (la berline Mirai). Mais cette Mirai coûte très cher (à partir de 72 250€) et ne se vend quasiment pas.

Ce qui fait dire à Hiroki Nakajima (le chef du développement technique de Toyota) auprès des journalistes d’Autocar que pour l’instant, les voitures à hydrogène sont un échec. Pour lui, c’est l’état balbutiant du réseau de stations à hydrogène qui explique cet échec, sous-entendant que ces voitures plairaient davantage si on trouvait plus de points de ravitaillement en hydrogène. « Toyota n’abandonne tout de même pas le développement des voitures particulières à hydrogène et étudie la possibilité de réduire la taille et la masse des composants techniques », explique-t-il. Mais Hiroki Nakajima précise que Toyota explorera désormais en priorité la piste des véhicules utilitaires légers et lourds pour l’hydrogène, des véhicules qu’il juge plus adaptés à cette technologie.

Des progrès importants à venir ?

D’après Hiroki Nakajima, les prototypes actuels de pile à combustible de Toyota permettraient de réduire de moitié les coûts et d’obtenir une meilleure durabilité qu’un moteur diesel. Rappelons que pour l’instant, un changement de pile à combustible est facturé 31 581€ HT en France sur une Toyota Mirai. Il y aurait donc bien besoin de réduire le prix de cette technologie sachant que les berlines électriques coûtent beaucoup moins cher actuellement.