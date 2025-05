Toyota veut vous mettre au skateboard

Il n’y a pas que la mobilité douce utilitaire dans la vie. Il y a aussi le sport et la passion. Le sport de glisse en est d’ailleurs l’un des meilleurs exemples, et quiconque a déjà « ridé » sur une rampe vous en dépeindra un tableau onirique et ce, malgré les chutes nécessaires à la progression. Toyota a décidé d’aller dans le sens de cette idée en proposant un skate-park itinérant. La saison 2024 a même fait l’objet de courts documentaires diffusés sur France TV. Cette édition 2025 a donc été une évidence. Et le constructeur japonais en a même profité pour aller plus loin.

Le Toyota Wheel Park, qu’est-ce que c’est ?

Le Toyota Wheel Park, une structure de glisse (un skate-park dans le jargon) itinérante, déployée dans des espaces allant d'environ 80 m² à 800 m², rendant les sports de glisse accessibles à tous. Construit à Troyes selon la philosophie écoresponsable de Toyota, le Toyota Wheel Park offre une expérience durable avec une construction en bois, la possibilité de réemploi des modules, et une réduction de l'empreinte carbone par l'entretien continu.

Bref, Toyota finance une entreprise française pour faire des skate-parks pas polluants afin de les mettre à disposition de tout le monde, tout en mettant à l’honneur des riders handicapés. Ces parks proposent tout ce qu’on aime retrouver : handtails, curbs, quelques plans inclinés.

Cela permet à chacun – personnes valides ou en situation de handicap – de s’initier au skateboard et au WCMX (WheelChair Motocross). Cette initiative s’inscrit dans la volonté de Toyota de promouvoir une mobilité accessible, inclusive et durable. Après tout, voir le monde à travers les yeux de quelqu’un d’autre est toujours une expérience intéressante.

Plusieurs acteurs ont contribué à la conception et la production de ce projet, notamment La Fabrique Royale ainsi que Pratikable et nos ambassadeurs : Vincent Milou, Lorraine Truong et Clément Zannini.

Et si vous êtes curieux, les petits documentaires tournés en 2024 sont disponibles gratuitement ici.

En 2025, la tournée rend le skate-park moins éphémère mais tout autant écolo

Organisée, comme en 2024, en collaboration avec le réseau de concessionnaires Toyota, la Tournée Héritage s'arrêtera dans plusieurs villes entre fin mai et fin juillet 2025. À chaque étape, le Toyota Wheel Park WP proposera :

- Des initiations gratuites au skateboard et au WCMX encadrées par des coaches certifié·es ;

- Des démonstrations spectaculaires assurées par des athlètes de haut niveau, dont Lorraine Truong (WCMX) et Clément Zannini (para-skateboard), athlètes de la Team Toyota France ;

- Des sessions libres accessibles à tous niveaux ;

Mais cette édition 2025 apporte un gros plus, puisque les modules du skatepark seront légués aux villes hôtes, permettant ainsi une pérennisation des installations et encourageant une pratique durable et inclusive des sports de glisse. Il ne manquera que quelques graphs bien travaillés pour en faire de vrais décors urbains de glisse.

Certes, cet article sonne comme un communiqué de presse, mais franchement, il n’y a rien à jeter dans cette initiative. Surtout si ça permet aux jeunes comme aux moins jeunes de lâcher les écrans et de sortir prendre l’air et se dépenser. Bien que les tricks finiront en stories Insta (nous nous filmions déjà il y a 30 ans).

Dates de la Tournée Héritage 2025

Nous terminons par les dates et les villes de la tournée :

- 24 au 25 mai – Rennes, Festival Rennes sur Roulettes

- 1er juin – Anglet, La Barre

- 14 juin – Le Chesnay-Rocquencourt, Skatepark du Chesnay

- 21 juin – Nice, Jardin Albert 1er, Espace des Brumes

- 19 juillet – Valenciennes, Place du Commerce

Les autres dates seront affichées sur le site Toyota