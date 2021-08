Toyota Yaris Cross : à quoi ressemble la version de base ?

Avec Toyota, il faut savoir se montrer patient. Dévoilé au printemps 2020, le Yaris Cross n'est toujours pas dans les concessions ! Après une tournée avant-première cet été, le SUV rejoindra définitivement les points de vente à la rentrée. Mais il est déjà possible de passer commande. La gamme commence à 25 500 €, avec une motorisation hybride de 116 ch et la finition Dynamic. À quoi ressemble-t-elle ? Nous sommes allés voir le configurateur pour le savoir.

À l’extérieur

Commençons directement par un petit carton rouge ! Comme la Yaris classique, cette Yaris Cross ose les découpes de portes apparentes autour du vitrage, un détail à l'ancienne, que même la Dacia Sandero a abandonné. Cet aspect peu valorisant à notre goût peut être caché avec la silhouette bicolore sur les versions hautes. Moins surprenant, on trouve sur le modèle de base des roues de 16 pouces avec enjoliveurs.

S'il n'y a pas des phares et feux full LED, l'habillage des optiques reste soigné. Bon point : il y a une antenne requin. On a aussi les monogrammes du modèle dans les protections latérales. Celles-ci, comme le bas des boucliers, ont un aspect brut… mais c'est également le cas sur les versions les plus chères, hors version Trail au look spécifique. En base, il manque les antibrouillards, les rails de toit et les vitres arrière surteintées.

À l’intérieur

Le plein de bonnes surprises ! Dès la base, la Yaris Cross est dotée d'un écran tactile 8 pouces et d'une clim automatique, deux équipements qui donnent du cachet à une planche de bord ! L'instrumentation a un petit écran de 4,2 pouces, mais son look est plutôt sympa avec les compteurs ronds de chaque côté. Autre bon point : la présence d'un volant cuir, avec les touches de raccourci. Les quelques touches couleur chrome sont appréciables, même si l'ambiance de la version de base reste assez triste. La base gris clair de la planche de bord évite quand même le full black.

L'équipement

Le prix de départ est élevé. Cela s'explique par la présence d'une motorisation hybride, mais aussi d'un équipement généreux, notamment en matière de sécurité. Dès la base, la Yaris Cross a le freinage automatique d'urgence qui fonctionne dans les intersections, les feux de route automatiques et le régulateur de vitesse actif ! Il y a aussi la caméra de recul, les rétros électriques et chauffants, l'accès mains libres et les connectivités smartphone.

Au final

Ce contour des vitres nous chagrine (une fixette ?). Mais pour le reste, cette version de base présente bien et a une dotation généreuse… en lien avec son tarif.