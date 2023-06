Transformers "Rise of the beast" : un zest de MC Solaar et une bonne rasade de Porsche

Comme l’imagination a déserté Hollywood, il reste les numéros et les franchises. Aucun succès n’y échappe, de Marvel à DC, en passant par la Paramount, personne ne veut prendre le moindre risque et s’attache à reprendre encore et encore les mêmes ficelles et à reproduire. Il en va ainsi de Transformers, dont les 5 premiers épisodes étaient réalisés par l’inénarrable Michael Bay, roi de la casse du cinéma américain.

Des animaux plutôt que des autos

Cette septième version sortie il y a quelques jours et baptisée Transfomers, The rise of the beast tente de renouveler un genre éculé depuis 16 ans et le premier opus en intégrant des Transformers qui se changent en animaux plutôt qu’en voitures ou en camions. Mais les fans de la première heure peuvent être rassurés : les Autobots, Decepticons et autres adeptes du transformisme mécanique sont toujours de la partie. Les producteurs (le réalisateur Steven Caple Jr n’étant pas vraiment décideur sur ce genre de film) sont même aux petits soins pour leurs fans européens puisque l’un des « personnages » principaux de cet épisode n’est autre qu’une Porsche 911.

Mais il ne s’agit pas de n’importe quel engin de Zuffenhausen, mais d’une Carrera RS 3,8 l de 1994, l’année ou se situe l’action du film. Elle se transforme, et se subdivise aussi en cinq Porsche pour mieux affronter les méchants. Elle aura un peu de mal à venir à bout d’Unicron le très très méchant et un poil embarrassant puisqu’il est un peu plus grand qu’une planète.

Le choix de la production en faveur de l’Allemande se serait fait au détriment d’une Ferrari. Selon les responsables, la Porsche serait plus facile à transformer, étant plus ronde et moins basse que l’Italienne. Soit. À moins que la marque de Maranello n’ait tout simplement pas consenti à payer pour apparaître dans Transformers 7.

Cette attention particulière à l’Europe, se double aussi dans cet opus d’une autre faveur faite à la France puisque la BO de la version hexagonale est signée par le rappeur MC Solaar. L’auteur et compositeur de Caroline s’est fendu d’un titre ou il évoque le « temps du wesh la famille, du club Dorothée, de Rémi sans famille. Ben oui, maintenant y a la wifi. Face à la Joconde on fait des selfies ». Le créateur de Victime de la mode, en roue libre, songe néanmoins à son commanditaire, au refrain, pour expliquer « que tout s'transforme, comme les Autobots et les Decepticons ». Souhaitons au musicien que son compte en banque en soit lui aussi transformé.