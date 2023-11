Tué par le malus - Ford Bronco, le rêve américain brisé

Alors que le malus écologique 2024 se durcit encore, Caradisiac revient sur ces voitures qui deviennent invendables à cause du montant astronomique de la taxe à régler dans leur cas. Des sportives, des voitures de luxe mais aussi des modèles à la vocation abordable qui deviennent subitement élitistes.

Depuis 2020, Ford concurrence directement le Jeep Wrangler avec un nouveau tout-terrain pur et dur dont le nom fleure bon les 4x4 américains à l’ancienne et les courses-poursuites avec O.J. Simpson. Le Bronco de nouvelle génération reprend le même principe de base que son rival de chez Stellantis, avec un châssis séparé et une conception optimisée pour le franchissement radical. Avec son style extraordinairement fort et son toit pouvant s’enlever totalement (jusqu’aux portières), il séduit beaucoup de clients aux Etats-Unis et Ford a même osé l’importer en petit nombre en Europe (et en France).

Chez nous, ce Bronco se heurtait déjà au mur du malus écologique cette année. Proposé à partir de 76 500€ en version Outer Banks à châssis long, il imposait de régler au moins 38 250€ de malus 2023 à cause de son V6 générant au minimum 319 g/km de CO2. De quoi, déjà, le positionner au-dessus d’un Jeep Wrangler 4xe plus puissant mais exonéré du malus écologique grâce à sa mécanique hybride rechargeable (80 700€ en prix de base). Pour 2024, la situation empire : avec 60 000€ de malus écologique, immatriculer un Bronco neuf coûtera au minimum 136 500€ en France. 15 000€ de plus qu’un Porsche Cayenne S E-Hybrid de 519 chevaux immunisé contre le malus grâce à son électrification !

Toujours disponible au compte-goutte

Ce Bronco se limite de toute façon à une commercialisation très confidentielle. Prévu au compte-goutte sur le marché européen pour ne pas trop nuire aux quotas de CO2 du constructeur américain, il n’a eu aucun mal à trouver des clients malgré un prix de vente très supérieur à celui du marché américain. Et peut-être même qu’il aurait continué à se vendre facilement avec le malus écologique 2024 de 60 000€…