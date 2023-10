Tué par le malus - Renault Koleos, une fin de carrière sabotée

Alors que le malus écologique 2024 se durcit encore, Caradisiac revient sur ces voitures qui deviennent invendables à cause du montant astronomique de la taxe à régler dans leur cas. Des sportives, des voitures de luxe mais aussi des modèles à la vocation abordable qui deviennent subitement élitistes.

Commercialisé en 2016 et restylé à deux reprises (en 2019 et 2020), le Renault Koleos de seconde génération bénéficie d’un design plus léché que le modèle qu’il remplace. Positionné à son lancement comme le haut de gamme de Renault chez les SUV à côté de l’Espace de cinquième génération, il repose sur la même plateforme technique que le précédent Nissan X-Trail et joue volontiers les familiales de luxe dans ses déclinaisons haut de gamme tout en faisant l’impasse sur la déclinaison à 7 places malgré son grand gabarit (4,67 mètres de long). Il n’a jamais réussi à convaincre totalement la clientèle européenne avec 225 000 exemplaires écoulés sur le Vieux Continent depuis son arrivée (ou 460 000 en incluant son cousin le Samsung QM6 plus apprécié en Corée du Sud), très loin par exemple des 700 000 exemplaires d’un Peugeot 5008 commercialisé depuis 2017.

Le malus écologique français fait probablement partie des éléments qui expliquent son succès moyen chez nous ces dernières années : la version essence TCe de 160 chevaux s’en sort honorablement avec ses 152 g/km de CO2, soit 1 761€ de malus 2023 et 2 544€ de malus 2024. Mais la version diesel dCi 85 à transmission intégrale souffre beaucoup plus avec ses 180 g/km de CO2, synonyme d’un malus écologique 2023 rédhibitoire de 9 550€ et d’un malus 2024 de 22 380€ ! Voilà aussi pourquoi cette version est actuellement remisée de 12 679€ (40 151€ au lieu de 52 830€ soit 24%) pour le dernier exemplaire en stock restant. Il reste aussi quatre exemplaires du Koleos dans sa version TCe essence de 160 chevaux mais avec des remises moins intéressantes.

Parti à temps

En Europe, ce Koleos en a de toute façon fini avec sa production à l’usine depuis le printemps dernier et il s’agit là des tout derniers exemplaires disponibles en stock dans le pays, dont le diesel va devenir totalement invendable dès le 1er janvier 2024 à cause de ces 22 380€ de malus à moins d’augmenter de façon drastique sa remise. Même avec le malus 2023 et avec la remise actuelle, investir 50 000€ taxe comprise dans un tel modèle ne ressemble vraiment pas à l’affaire du siècle. Rappelons qu’il a été remplacé au rang de grand SUV de la gamme Renault par l’Espace, protégé du malus avec ses 103 g/km en version essence hybride et affiché à partir de 44 500€. Personne ne regrettera donc le Koleos, devenu fiscalement obsolète à cause du malus en plus d’être dépassé sur le plan technique. Mais peut-être qu’il y a matière à négocier une remise extraordinaire pour s’offrir l’un de ces derniers exemplaires, qui sait.