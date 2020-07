Un camping car Volkswagen transformé en chambre d'hôtel 4 étoiles mobile

Après de longs mois de confinement et de restrictions de circulation, les Français ont envie d'évasion. Et ce contexte sanitaire trouble a donné un nouveau coup d'accélérateur à la mode du camping-car, qui permet de voyager en toute liberté et de limiter les contacts avec les autres, que ce soit dans les campings ou les hôtels. De quoi donner des idées à ces derniers !

L'hôtel quatre étoiles COQ (pour Community of Quality) situé à Paris près de la Place d'Italie s'est associé à Volkswagen pour créer deux chambres supplémentaires dans des Grand California. Ce sont donc des chambres quatre étoiles sur roues, qui permettent de passer des week-ends en dehors de la capitale. Quatre parcours thématiques sont proposés, du côté des vignes des Yvelines, de la Normandie, de la Champagne avec la découverte des caves Taittinger ou encore dans un golf, avec nuit sur le green.

Le Grand California est le camping-car de Volkswagen, placé au-dessus du van California, avec ici douche et toilettes à bord. Le véhicule a été aménagé par une décoratrice qui a déjà œuvré sur l'hôtel. Parmi les équipements, un barbecue, un iPad et un rétroprojecteur. Bien sûr, on profite de petites attentions d'un quatre étoiles avec à bord les cocktails du bar 1802 ou des mets préparés par le restaurant Le Grand Dictionnaire (des adresses parisiennes). Ces chambres 51 et 52 sont dès à présent disponibles à la réservation.