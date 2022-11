Un coupé Hyundai Pony en préparation ?

En 1974, Hyundai présente au salon de Turin un prototype de coupé dessiné par les équipes de Giorgetto Giugiaro. Avec ses lignes très géométriques, il est parfaitement dans l’air du temps et doit être lancé en Amérique du Nord et en Europe. Mais le contexte économique est défavorable, le projet tombe à l’eau en 1981 et le concept-car n’existe plus aujourd’hui.

Pourtant, ce dernier n’a pas dit son dernier mot. En effet, Hyundai va travailler avec le cabinet de design italien GFG Style, une entreprise fondée en 2015 par Giorgetto et Fabrizio Giugiaro, pour reconstruire le concept de Pony coupé de 1974. Une démarche qui a le mérite d'être originale. La marque compte ainsi honorer un concept marquant dans son histoire. Il s’agit du premier du genre pour le constructeur, et apparaît au début de son histoire dans l’industrie automobile.

Un coupé pour l'image

Hyundai n’en est pas à son premier clin d’œil au passé. En 2021, un show-car sous forme de Pony trois portes restomod est présenté. Plus récemment, la N Vision 74, qui n’est autre qu’une réinterprétation du modèle de 1974, a fait son apparition. On se prête alors à rêver que Hyundai sorte une telle auto. Ses lignes néo-rétro sont particulièrement réussies et sa technologie à hydrogène pourrait être remplacée par une propulsion électrique plus classique. La plateforme E-GMP serait du service, la batterie du concept, d’une capacité de 62,4 kWh pourrait être conservée, et les électromoteurs de 321 ch de la Ioniq 6 achèveraient de convaincre.

Malgré la tendance actuelle qui consiste à réduire le nombre de modèles au sein d’une gamme, les carrosseries synonymes de plaisir n’ont pas quitté l’esprit des ingénieurs et designers. Hyundai pourrait ainsi créer la surprise, Mazda a fraîchement divulgué les images d’un concept séduisant, MG lancera la Cyberster, un joli roadster électrique…