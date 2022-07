Hyundai N Vision 74 et RN22e deux concepts sportifs électriques

Deux concepts, deux visions, une même philosophie. Lors de son N Day, Hyundai a présenté deux concepts, deux interprétations, de ce que doit être le futur des modèles sportifs de la marque reconnaissables à leur « N ». Une appellation choisie en référence à Namyang, le centre mondial R&D Hyundai en Corée et au Nürburgring, le centre d’essai européen de la marque de Séoul.

Retour vers le futur pour le N Vision 74, inspiré du Pony Coupé de 1974 signé Giorgetto Giugiaro (Italdesign). Réinterprétation musclée du présent pour le prototype RN22e, issu de la berline Ioniq 6.

N Vision 74

Un look néo-rétro. Le N Vision 74 adopte significativement les lignes du Pony Coupé de 1974. En plus musclé. Côté mensurations le nouveau concept mesure 4,95 m contre 4,09 pour son inspiratrice.

Deux vitres séparées par un large montant central, un imposant capot plat sous lequel trône un proéminant spoiler, des feux doubles optiques à led effet pixel, rondes de couleur jaune, placées de part et d’autre de la calandre rectangulaire rappellent la Pony Coupé.

D’immenses prises d’air ornent les flancs de la voiture afin de refroidir la mécanique. L’ensemble anguleux offre un look bestial. La poupe est surmontée d’un aileron XXL et intègre un gigantesque diffuseur.

Au-delà de la forme nostalgico-sympathique, sur le fond la N Vision 74 offre une toute nouvelle approche. A commencer par le bloc mécanique hybride composé d’une batterie et d’une pile à combustible (comme le proto Renault Scenic Vision) afin d’alimenter le moteur électrique arrière.

Doté d’une batterie de 62,4 kWh, à laquelle s’ajoute une pile à combustible de 85 kW, pouvant en pic atteindre 95 kW avec un réservoir d’hydrogène de 4,2 kg. La puissance annoncée dépasse les 500 kW, soit 680 chevaux pour un couple de 900 Nm. De quoi atteindre une vitesse maximale de 250 km/h avec une autonomie de 600 km.

RN22e

Ce concept sportif est dérivé de la berline électrique Ioniq 6. En plus énervé. Boucliers et bas de caisse agressifs, aileron XXL et colorie bleu ciel avec inserts rouges comme sur les i20 N et i30 N donne ton. Longue de 4,915 m (contre 4,86 m pour l’Ioniq 6) et large de 2,023 m, haute de 1,479 m l’auto adopte un style aérodynamique avec des ailes élargies et une garde au sol abaissée.

Basée sur la plateforme technique dédié à l’électrique E-GMP (Electric-Global Modular Plateform) le prototype RN22e développe 430 kW (585 ch) grâce à deux moteurs électriques. Le couple est de 740 Nm pour une vitesse de pointe supérieure à 250 km/h.





Comme la Ioniq 6, la RN22e reprend la batterie de 77,4 kWh qui permet une charge rapide (de 10% à 80% en 18 minutes) sous tension de 800 V. Transmission intégrale avec répartition de couple sur chaque essieu et étriers de freins quatre pistons de 400 mm, système de freinage régénératif. Et afin de réduire le poids et de conserver un max de rigidité afin d’améliorer le comportement dynamique de la voiture des pièces ont été imprimées en 3D.

Quid de la suite ? Les deux modèles, s’ils n’ont encore aucune désignation future, semblent ne pas partager la même destinée. La N Vision 74 a pour l’heure uniquement vocation de « laboratoire de recherche » afin d’explorer de futures pistes pour la division sportive N de la marque.

On garde aussi à l’esprit que le constructeur de Séoul annonce pour 2023 une Ioniq 5 N, première sportive électrique de la marque. Quant à la RN22e, elle pourrait préfigurer la future Ioniq 6 N. Sans que le constructeur coréen ne se prononce sur l’avenir des deux modèles présentés ce 15 juillet 2022.