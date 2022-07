Présentation - Hyundai Ioniq 6 : plus de 600 km d’autonomie !

été fait pour consommer le moins possible d’électricité au kilomètre. Et cela se constate en parcourant la fiche technique. Avec une batterie de 77,4 kWh, la Hyundai Ioniq 6 est capable de parcourir 610 km avec une seule charge en version à un seul moteur et roues arrière motrices. Sa consommation d’énergie est annoncée comme inférieure à 14 kWh/100 km ce qui fait dire au constructeur coréen que cette Hyundai Ioniq 6 est l’un des véhicules électriques les plus efficients du marché.

Sans présumer de ce que donnera un futur essai - la production de la Ioniq 6 est prévue pour fin 2022 - la fiche technique de cette voiture interpelle. Car normalement pour obtenir une telle autonomie, il faut une batterie de plus grande capacité que celle de la Ioniq 6 (souvent 100 kWh ou plus), même Tesla avec la Model 3 Grande Autonomie, pour arriver à 602 km d’autonomie a besoin d’une batterie de 79 kWh. Autre avantage de la Hyundai Ioniq 6, grâce à sa plateforme électrique modulaire (E-GMP), elle peut bénéficier d’une recharge ultrarapide en 800 V (elle peut aussi être rechargée en 400 V) et récupérer de 10 à 870 % en seulement 18 minutes Ce qui en fait une vraie routière prête à effectuer de longs parcours sans problème.

La Hyundai Ioniq 6 pourra également utiliser une batterie de 53 kWh (consommation d’énergie : 14 kWh/100 km avec des roues de 18 pouces). Les batteries de 53 kWh ou de 77,4 kWh pourront être associées au choix à un seul moteur électrique pour entraîner les roues arrière ou deux moteurs électriques afin de disposer de la transmission intégrale. Ainsi la version la plus haut de gamme, à deux moteurs électriques et batterie de 77,4 kWh, affichera une puissance de 325 ch et un couple de 605 Nm. Avec elle, le 0 à 100 km/h sera effectué en 5,1 secondes.

Si la Hyundai Ioniq 6 n’atteint pas encore le niveau 3 de conduite autonome, elle atteint le niveau 2 et peut se garer d’une manière autonome grâce à la télécommande. Elle fait le plein d’aide à la conduite avec système d’assistance active à la conduite sur autoroute avec fonction changement de voie, au-dessus d’une certaine vitesse, si vous actionnez un clignotant en tenant le volant, le système se charge de voie dans la direction indiquée (comme sur une Tesla), fonction d’aide à l’évitement, freinage d’urgence, etc. La Hyundai Ioniq 6 peut aussi bénéficier d’une mise à jour de logiciel à distance (une première chez Hyundai) grâce à la fonction OTA, elle peut aussi grâce à la fonction charge inversée (V2L) recharger tout type d’appareil électrique. Maintenant, il ne reste plus qu’à essayer cette merveille, connaître la date de commercialisation en France et son prix. Plus que quelques mois à attendre…