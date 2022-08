Un dernier week-end de vacances très chargé sur les routes de France

La fin des vacances scolaires se précise. Alors que la rentrée est prévue pour les élèves français le jeudi 1er septembre prochain, le week-end à venir sera donc l’ultime fin de cette période estivale. Qui dit rentrée, dit routes chargées dans le sens des retours. Et le week-end à venir ne fera pas exception à la règle avec des axes particulièrement encombrés vers les grandes métropoles.Durant toute la période, dans le sens des retours, la circulation sera difficile au niveau national.

Vendredi 26 et samedi 27 août, sont classés rouges au niveau national dans le sens des retours. Les principales difficultés sont attendues à partir de 10 heures et se poursuivront jusqu’en début de soirée principalement sur les autoroutes A7 et A8 dans la vallée du Rhône et sur l’Arc méditerranéen et sur l’A10 de Bordeaux vers Paris.

Dimanche 28 août, dans le sens des retours, la circulation sera très difficile en région Auvergne Rhône-Alpes notamment sur les autoroutes A7 et A8.

Lundi 29 août, en Île-de-France, les ralentissements sont attendus dès le début de l’après-midi sur l’autoroute A10 entre la barrière de péage de Saint-Arnoult et la commune de Wissous et dans un second temps sur l’A6 entre Corbeil et Wissous. La conjugaison des retours de vacances et les trajets travail-domicile rendront la circulation difficile sur les radiales aux portes de Paris et sur les rocades (A86 et BP) qui permettent de rejoindre les autoroutes A3 et A1 en direction du Nord. En région Auvergne Rhône-Alpes, la circulation sera très dense principalement sur l’autoroute A7.

Les conseils de conduite de Bison Futé du 26 au 29 août

Dans le sens des DÉPARTS

Vendredi 26 août

- évitez l’autoroute A7, entre Valence et Orange, de 14h à 19h, entre Orange et Marseille, de 11h à 20h,

- évitez l’autoroute A8, entre Aix-en-Provence et Fréjus, de 11h à 19h, entre Nice et l’Italie, de 16h à 19h,

- évitez l’autoroute A62, entre Montauban et Toulouse, de 15h à 19h,

- évitez l’autoroute A61, entre Carcassonne et Narbonne, de 17h à 19h.

- évitez le tunnel du Mont-Blanc en direction de l’Italie, de 7h à 10h (attente supérieure à 30 min).

Samedi 27 août

- évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 9h à 17h, entre Orange et Marseille, de 11h à 17h,

- évitez l’autoroute A9, entre Montpellier et Narbonne, de 10h à 15h,

- évitez le tunnel du Mont-Blanc en direction de l’Italie, de 9h à 18h (attente supérieure à 30 min),

- évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 8h à 18h,

- évitez l’autoroute A20, entre Limoges et Brive-la-Gaillarde, de 11h à 17h.

Lundi 29 août

- évitez l’autoroute A8, entre Aix-en-Provence et Nice, de 16h à 20h,

- évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 13h à 15h.

Dans le sens des RETOURS

Vendredi 26 août

- éviter l’autoroute A13, entre Caen et Rouen, de 17h à 19h,

- évitez l’autoroute A10, à hauteur de la barrière de péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines de 11h à 20h et entre Bordeaux et Saintes, de 11h à 22h,

- évitez l’autoroute A63, entre l’Espagne et Bayonne, de 11h à 21h,

- évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 11h à 20h, entre Orange et Lyon, de 9h à 22h,

- évitez l’autoroute A8, entre l’Italie et Fréjus, de 10h à 20h, entre Fréjus et Aix-en-Provence, de 9h à 20h,

- évitez l’autoroute A9, entre Narbonne et Montpellier, de 17h à 19h,

- évitez l’autoroute A62, entre Toulouse et Montauban, de 11h à 20h,

- évitez l’autoroute A61, entre Narbonne et Carcassonne, de 17h à 19h,

- évitez le tunnel du Mont-Blanc en direction de la France, de 13h à 20h (attente supérieure à 1 heure).

Samedi 27 août

- regagnez ou traversez l’Île-de-France avant 14h,

- évitez l’autoroute A13, entre Caen et Rouen, de 10h à 16h,

- évitez l’autoroute A10, entre Bordeaux et Poitiers, de 8h à 16h,

- évitez l’autoroute A63, entre Bayonne et Bordeaux, de 10h à 16h,

- évitez l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 8h à 17h, entre Marseille et Orange, de 9h à 14h,

- évitez l’autoroute A9, entre Narbonne et Montpellier, de 10h à 13h,

- évitez l’autoroute A75, entre Lodève et Millau, de 10h à 16h,

- évitez l’autoroute A62, entre Toulouse et Bordeaux, de 10h à 13h,

- évitez l’autoroute A61, entre Narbonne et Carcassonne, de 10h à 12h,

- évitez le tunnel du Mont-Blanc en direction de la France, de 10h à 17h (attente supérieure à 30 min).

Dimanche 28 août

- regagnez ou traversez l’Île-de-France avant 12h,

- évitez l’autoroute A1, entre Senlis et Paris, de 18h à 20h,

- évitez l’autoroute A11, entre Le Mans et Paris, de 14h à 20h,

- évitez l’autoroute A13, entre Caen et Rouen, de 11h à 20h,

- évitez l’autoroute A10, au niveau de la barrière de péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines, de 15h à 20h et entre Bordeaux et Poitiers, de 10h à 20h,

- évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 10h à 19h, entre Orange et Lyon, de 8h à 20h,

- évitez l’autoroute A8, entre l’Italie et Fréjus, de 10h à 12h, entre Fréjus et Aix-en-Provence, de 10h à 20h,

- évitez l’autoroute A71, entre Bourges et Orléans, de 11h à 18h,

- évitez l’autoroute A62, entre Toulouse et Bordeaux, de 11h à 19h,

- évitez l’autoroute A61, entre Narbonne et Toulouse, de 11h à 20h,

- évitez le tunnel du Mont-Blanc en direction de la France, de 16h à 20h (attente supérieure à 30 min).

Lundi 29 août

- regagnez ou traversez l’Île-de-France avant 14h,

- éviter l’autoroute A63, entre l’Espagne et Bayonne, de 17h à 19h,

- évitez l’autoroute A6, entre Lyon et Beaune, de 11h à 16h,

- évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 9h à 19h, entre Orange et Lyon, de 9h à 17h,

- évitez l’autoroute A8, entre l’Italie et Nice, de 17h à 19h, entre Fréjus et Aix-en-Provence, de 8h à 12h,

- évitez l’autoroute A61, entre Narbonne et Carcassonne, de 10h à 12h.

Vous pouvez consulter toutes les prévisions de circulation détaillées sur le site de Bison Futé.