Un été très accidenté mais moins meurtrier

Baisse du nombre de personnes décédées sur les routes de France métropolitaine cet été selon les statistiques de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR). 569 personnes ont été tuées pendant les mois de juillet et août. Soit une baisse de - 4 % par rapport à l'été 2023.

Dans le détail, le mois de juillet affiche un bilan encourageant (278 tués, -9 % vs juillet 2023) contrairement au mois d’août plus dévastateur (291 tués, + 2 % vs 2 023). Entre juillet et août, la mortalité routière en France métropolitaine a augmenté de 5 %. « Il y a une hausse de la mortalité de certains usagers vulnérables : 12 cyclistes tués de plus qu’en 2023 et 16 de plus en deux roues motorisés », souligne Florence Guillaume, déléguée interministérielle à la sécurité routière.

Hausse des blessés et des accidentés

En revanche, les deux mois de vacances de 2024 ont fait davantage de victimes corporelles graves. L’ONISR dénombre 3 232 blessés graves contre 2 944 en 2023. Au total, 4 152 accidents corporels de la circulation routière ont été recensés par les forces de l’ordre sur les routes de France métropolitaine en août 2024, soit une hausse de +8 %, par rapport à août 2023 (8 217 accidents).

Sur les douze derniers mois de l’année, la mortalité routière est en baisse de – 7 %. Cyclistes (-20 %), automobilistes (-7 %) et piétons (-12 %) affichent un meilleur bilan que les douze mois précédents. Le nombre d’usager de deux-roues motorisés décédés sur les routes demeure stable. En revanche la mortalité des usagers de EDPm augmente très fortement sur la période (+ 38 %, 44 tués). L’occasion de rappeler qu'en trottinette le port du casque en ville est fortement recommandé et qu’il est obligatoire hors agglomération. Pas celui qui sert à écouter de la musique, prohibé dans tous les cas, mais celui qui protège la tête en cas d’impact.