Un évènement Coupes Auto Légende à Montlhéry les 14 et 15 octobre 2023

Organisateurs des Coupes Moto Légende depuis bientôt trente ans, les Éditions LVA consacrent un évènement similaire pour les autos anciennes sur le circuit de Montlhéry les 14 et 15 octobre prochain, où il sera possible de se rincer l'œil mais aussi de rouler.

Brassant quasi toutes les époques, l'évènement prévoit six catégories de véhicules qui auront la possibilité de rouler trois sessions de vingt minutes par jour : les automobiles d’avant 1940

(Bugatti, Amilcar, Salmson…), les populaires des années 1950 à 70 (Renault 4 CV, Citroën 2 CV, Peugeot 203, Simca 1000, Panhard PL17, VW Cox…), les grandes classiques des années 1950 à 1980 (Alfa Romeo Giulia, BMW CS, Jaguar XK ou XJ, Triumph, MG, Lancia…), les sportives des années 1980 (Peugeot 205 GTI, Renault Supercinq GT Turbo, Lancia Delta Integrale, Austin Mini Cooper, VW Golf GTI…), les GT et Prestige (Ferrari, Maserati, Porsche), et enfin un plateau spécialement dédié aux Porsche 911 refroidies par air (jusqu'à la 993 incluse, donc).

Le tracé emprunté est typique des évènements organisés sur l'autodrome puisqu'il emprunte l'anneau de vitesse où seront dessinées des chicanes, et également une partie de circuit routier via le virage de la ferme et l’épingle en dévers du Faye.

Tarifs :

Roulage : 150 €/jour

Visiteur : 15 €/jour ou 25 €/deux jours