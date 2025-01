Une hausse des péages pas si sage 

La valse des tarifs autoroutiers va pointer son nez au premier jour du mois le plus court de l’année. Depuis le mois de décembre dernier la hausse prévue pour 2025 est connue. Fixé à 0,92 % en moyenne pour les véhicules de classe 1, son taux varie selon les concessionnaires : 0,77 % pour Vinci Autoroutes, 0,85 % pour Sanef, 1,08 % pour APRR, 1,10 % pour Area et 1,14 % pour SAPN.

Mais derrière la moyenne, se cachent de sacrées disparités. Les évolutions prévisionnelles du Ministère des Transports concernant les évolutions des tarifications ont une fâcheuse tendance au grand écart. Et l’exécutif se réserve d’annoncer les bonnes nouvelles, charge à l’automobiliste de dénicher la mauvaise surprise au gré d’un passage de péage. La liste des tarifs des péages applicables publiée aujourd’hui au Journal Officiel montre qu’à partir du 1er février certains tarifs applicables sur les réseaux peuvent s’envoler.

Plus jeunes, plus chères

La moyenne, c’est bon pour les doyennes. Autrement dit, les chiffres des hausses annoncées concernent généralement le réseau autoroutier le plus âgé dont la construction est amortie depuis des années. Les récents tronçons portent davantage le flanc à l’inflation. C’est notamment le cas pour l’A19 (réseau Arcour-Vinci) entre Artenay et Courtenay. Cette portion autoroutière de 131 km qui relie l’A 6 et l’A 10 (A19) s’offre une hausse de près de 4 % (23,60 € vs 22,70 €). Le prix du péage sur l’A 28, entre Rouen et Alençon progresse de 4,6 %, Emprunter les 125 km coûtera 33,80 € contre 32,30 € actuellement, et 30,30 € en 2023. + 4 % applicables sur l'axe Artenay-Courtenay (A19).

En Haute Savoie, le coût du tronçon d’A41 entre Saint-Julien-en-Genevois et Villy le Pelloux, utilisé par nombre de frontaliers travaillant en Suisse passe de 7,90 € à 8,20 €. Soit près de 4 % de hausse. Après consultation de la société concessionnaire d'autoroute ALIÉNOR, sur l'autoroute A 65 entre Langon et Pau les tarifs des péages évoluent de 27,90 € à 28,50 € (+2 %). Sur l'autoroute Blanche le parcours Viry-Bellegarde progresse de 1,75 %. Sur l'A62 entre Podensac et Toulouse les prix s'affolent de 70 centimes (22,30 € au 01/02/25 vs 21,60 € actuellement).

Ponts et tunnels aussi

Sur les 18 km de l’A150 gérés par Albéa entre Barentin et Yvetot, le péage va désormais coûter 4,10 € contre 3,90 € en 2024 (+5 %) et 3,70 € en 2023. Soit 10 % d’inflation en deux ans.

La traversée du Tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines débouche sur une hausse de 1,5 % (6,80 € vs 6,70 €) (+1,5 %). Les tarifs du Viaduc de Millau (Eiffage) augmentent de 2,75 % (11,20 €) hors saison touristique jusqu’à 3 % l’été (13,70 €). En revanche, emprunter les ponts de Normandie (5,90 €) et de Tancarville (2,80 €) ne coûtera pas plus cher cette année. L'inflation n'est pas une fatalité.