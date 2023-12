Un mauvais mois de novembre pour la sécurité routière

La vigilance au volant semble être en perte de vitesse, comme en témoignent les derniers chiffres de la sécurité routière concernant le mois de novembre. Selon les estimations de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), 281 personnes sont décédées sur les routes de France métropolitaine le mois dernier, soit une augmentation de 16 % par rapport à novembre 2022. En revanche, le nombre de blessés graves est en légère baisse avec – 2 % (1 183 victimes). Au total, 4 535 accidents corporels ont été relevés en novembre 2023, soit 5 % de plus que ce même mois l’année dernière.

Dans les Outre-mer, le bilan est meilleur puisque le nombre de tués est en baisse de 25 %. Néanmoins, la hausse des accidents corporels (+ 12 %) et des blessés (+ 19 %) est notable.

Une année favorable ?

Ce mois de novembre n’est heureusement pas représentatif de l’année. Sur les 11 premiers mois, les accidents corporels sont en baisse (- 3 %), tout comme le nombre de tués (- 5 %) et les blessés graves (- 2 %). L’année 2023 devrait s’avérer meilleure que 2022. On dénombrait alors 3 267 tués, un chiffre proche de l’ère pré-Covid (3 248 en 2018) et nettement meilleur qu’en 2017 (3 448 décès).

Florence Guillaume, la déléguée interministérielle à la sécurité routière, rappelle que « si les chiffres d’accidentologie pour 2023 sont à ce stade orientés favorablement, ceux du dernier trimestre sont en hausse. Encore plus en cette fin d’année, les usagers doivent être parfaitement conscients de leur responsabilité de conducteurs : quel que soit son mode de déplacement, on ne prend pas la route lorsqu’on a trop bu ou qu’on est fatigué. Le risque est trop important pour soi comme pour les autres. »