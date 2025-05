Un nouveau siège bébé testé qu’il est préférable d’éviter

Régulièrement, le Touring Club Suisse (TCS) réalise des tests de pneus et de sièges bébé. Le dernier en date effectué il y a un an pointait du doigt un modèle de la marque Peg Perego.

Depuis, le TCS a revu ses exigences à la hausse avec des tests de maniabilité et d’ergonomie perfectionnés, mais aussi par la détection de PFAS (per-et polyfluoroalkylées) considérés comme des produits chimiques éternels. Enfin, les crash-tests latéraux ont été réalisés à une vitesse accrue, afin de mieux simuler les conditions réelles d’un accident.

Malgré des tests plus sévères, dix modèles ont reçu la mention « très recommandé » grâce à leur performance globale et à leur polyvalence. Neuf sièges sont jugés « recommandé » en raison de légères faiblesses, mais leur performance générale reste convaincante d’après le TCS.

En revanche, le siège Lionelo Braam i-Size a obtenu la note la plus faible (40 %) et la mention « recommandé avec réserve » à cause d’une partie arrière de la coque qui s’est détachée lors d’un choc et de la ceinture de sécurité qui a exercé une pression au niveau du cou de l’enfant.

Enfin, le modèle Cybex Anoris T2 i-Size se distingue de tous les sièges testés par des tissus contenant des traces de PFAS. Même si cette présence ne présente pas de risque direct pour l’utilisateur, leur persistance dans l’environnement a entraîné une baisse de sa note à « recommandé ».

Les conseils du TCS

Si l’achat d’un siège auto n’est pas évident, sa mise en place et son fonctionnement sont d’une importance capitale. Il est essentiel que les parents prennent le temps de se familiariser avec son utilisation. Pour cela, il est conseillé de lire attentivement les manuels d'instructions du siège ainsi que celui du véhicule. En effet, une installation correcte est fondamentale pour garantir une protection optimale en cas d'accident. Il est important que les ceintures soient bien serrées et proches du corps de l'enfant. Par ailleurs, les sangles, l’appui-tête et le dossier doivent être régulièrement ajustés en fonction de la croissance de l’enfant pour assurer un maintien efficace et sécurisé.