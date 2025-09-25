Un nouveau SUV KIA EV5 100 % électrique capable de bousculer le Renault Scénic ?

Kia ne pouvait lancer sa nouvelle compacte électrique EV4 sans imaginer un dérivé SUV, puisque c’est toujours la tendance. Ce modèle s’appelle logiquement EV5 et mesure 4,61 m de long. Il ne dispose pas de batteries aux capacités exceptionnelles puisqu’on retrouve l'élément de 81,4 kWh de sa petite sœur, soit une valeur inférieure à ce que proposent les Renault Scénic et Peugeot e3008.

De fait, l’autonomie annoncée devrait rester juste dans la moyenne de la catégorie avec 530 km en cycle mixte mais Kia annonce des temps de charge inférieurs, notamment 31 minutes pour passer de 10 à 80 %.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Si les prix ne sont pas encore arrêtés, la marque les promet bien placés malgré l’absence de bonus, la production étant prévue, contrairement à celle de l'EV4, en Corée.

Par ailleurs, on profitera d’un volume de chargement satisfaisant de 566 dm3, de places arrière vastes et confortables avec notamment des dossiers de banquettes réglables en inclinaison, et enfin d'une ambiance intérieure sympa avec non seulement un mobilier cossu mais également un design taillé à la serpe original et la grande dalle numérique composée de trois écrans dont un pour la climatisation. Le lancement de cet original SUV électrique est prévu pour le début d’année 2026…