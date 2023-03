Un nouveau Volkswagen Multivan California en 2023

Depuis l’essor de la « van life », c’est le rêve de nombreux amateurs de voyages aventuriers. Lui, c’est le Volkswagen California qui possède un intérieur et un châssis adaptés à la pratique du camping, dont le succès commercial a poussé d’autres constructeurs à proposer officiellement leurs vans aménagés pour le concurrencer. La version actuelle de ce California est toujours basée sur l’ancienne mouture du Mutlivan, commercialisée en 2015 et restylée en 2019. Depuis, l’utilitaire allemand descendant du légendaire Combi a fait peau neuve et repose désormais sur une plateforme technique beaucoup plus sophistiquée, proche de celle des voitures de la marque.

A l’occasion de la conférence de presse annuelle de Volkswagen, les communicants du constructeur ont annoncé qu’un tout nouveau van California arrivera d’ici la fin de l’année 2023. Il sera basé sur le nouveau Multivan (déjà essayé par Caradisiac dans sa version T7). « On veut étendre la gamme des modèles California conçus pour le camping tout en gardant cet esprit très particulier », explique le patron de Volkswagen utilitaires Carsten Intra. Car en plus du nouveau California sur base de Multivan, Volkswagen doit également proposer bientôt une version California sur la base du récent ID.Buzz électrique.

Plus de 65 000€ le morceau, probablement

Sachant que le Volkswagen California 6.1 démarre actuellement à 64 900€ dans sa version « Beach Camper » de base, il faudra malheureusement s’attendre à une addition minimale au-dessus de cette référence pour ce nouveau California sur base de Multivan de dernière génération. Rappelons que le prix peut dépasser les 85 000€ aujourd’hui sur la version Ocean haut de gamme de l’engin…