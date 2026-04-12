Un petit accrochage provoque un carambolage spectaculaire
Un simple accrochage en bord d’autoroute, et tout bascule en quelques secondes. Distraits par deux conducteurs arrêtés, des automobilistes se font surprendre. De quoi provoquer une réaction en chaîne impliquant dix voitures.
Il suffit parfois d’un rien pour transformer une autoroute en scène de domino géant. À Rochester, dans l’État de New York, la signature ordinaire d’un constat amiable prend des proportions extraordinaires. Tout commence par une automobiliste victime d’un petit accrochage. Rien de bien dramatique. Jusqu’à ce que derrière elle la réalité décide d’accélérer le scénario.
Sur la voie centrale, le trafic ralentit soudainement. Une berline compacte rouge visiblement optimiste quant à ses distances de sécurité percute un Honda CR-V noir. Et là, comme souvent dans ce genre de spectacle involontaire la physique prend le relais. Certaines voitures esquivent avec une précision presque héroïque, freinant ou se décalant au dernier instant. D’autres, moins inspirées ou simplement trop proches, s’empilent avec une forme de résignation.
Un sacré bilan matériel
En quelques secondes, une dizaine de véhicules se retrouvent mêlés à cette chorégraphie mal réglée. Les impacts semblent globalement modérés, mais le dernier choc, hors champ, résonne beaucoup plus fort avec des éléments de carrosserie et d’éclairage qui volent en éclats.
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