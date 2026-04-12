Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Honda Cr-v

Un petit accrochage provoque un carambolage spectaculaire

Dans Faits Divers / Insolite / Crash

Adrien Raseta

0  

Un simple accrochage en bord d’autoroute, et tout bascule en quelques secondes. Distraits par deux conducteurs arrêtés, des automobilistes se font surprendre. De quoi provoquer une réaction en chaîne impliquant dix voitures.

Un petit accrochage provoque un carambolage spectaculaire

Il suffit parfois d’un rien pour transformer une autoroute en scène de domino géant. À Rochester, dans l’État de New York, la signature ordinaire d’un constat amiable prend des proportions extraordinaires. Tout commence par une automobiliste victime d’un petit accrochage. Rien de bien dramatique. Jusqu’à ce que derrière elle la réalité décide d’accélérer le scénario.

Sur la voie centrale, le trafic ralentit soudainement. Une berline compacte rouge visiblement optimiste quant à ses distances de sécurité percute un Honda CR-V noir. Et là, comme souvent dans ce genre de spectacle involontaire la physique prend le relais. Certaines voitures esquivent avec une précision presque héroïque, freinant ou se décalant au dernier instant. D’autres, moins inspirées ou simplement trop proches, s’empilent avec une forme de résignation.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies other en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page

 

Un sacré bilan matériel

En quelques secondes, une dizaine de véhicules se retrouvent mêlés à cette chorégraphie mal réglée. Les impacts semblent globalement modérés, mais le dernier choc, hors champ, résonne beaucoup plus fort avec des éléments de carrosserie et d’éclairage qui volent en éclats.

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Honda Cr-v

Honda Cr-v

SPONSORISE

Actualité Honda Cr-v

Voir toute l'actu Honda Cr-v

Fiches fiabilité Honda Cr-v

Voir toutes les fiches fiabilité Honda Cr-v

Essais Honda Cr-v

Voir tous les essais Honda Cr-v

Comparatifs Honda Cr-v

Voir tous les comparatifs Honda Cr-v