Un préparateur hollandais sort le Range Rover coupé

Vous vous souvenez peut-être de ce concept de Range Rover trois portes étonnant, présenté en version SV au salon de Genève 2018. Un an plus tard, Land Rover annonce que le projet est abandonné et qu'aucun coupé ne sera produit, la faute, probablement, à une demande pas suffisante pour les dirigeants de la marque.

Le designer hollandais Niels van Roij a repris l'idée et propose l'engin à la commande, dans une configuration similaire à celle du concept. Il faut rappeler que cette équipe de "coachbuilder" (carrossier indépendant/constructeur) est à l'origine de la fameuse Tesla Model S Shooting Brake.

Les Néerlandais ont repris dans les détails les principes du concept : deux immenses portes, un espace de chargement arrière généreux, des placages de bois (y compris au sol), du cuir rouge partout et surtout un V8 5.0 compressé de 525 ch.

L'auto, baptisée Adventum Coupé, est disponible à la commande et personnalisable à souhait selon les volontés du client. Il faudra toutefois compter sur un délai de fabrication de six mois et surtout se délester de plus de 250 000 €.