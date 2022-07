Un réseau de vols de pots catalytiques démantelé en Bretagne

L’enquête a débuté en septembre dernier avec le vol de trois catalyseurs dans un garage automobile du Finistère. Confiée à la section de recherches de Rennes et la brigade de recherches de Châteaulin (29), elle a permis de collecter suffisamment de témoignages et d’indices pour procéder à l’arrestation de sept personnes le 28 juin dernier.

La fine équipe de ressortissants roumains, qui sévissait principalement en Bretagne, mais aussi en Normandie, dans la Somme et dans les Pays-de-la-Loire serait finalement suspectée de 38 faits de vols, soit 400 pots catalytiques, pour un montant total de 105 000 €.

Suite aux perquisitions menées dans la foulée de l’arrestation des sept personnes, 89 pots catalytiques ont été saisis chez un ferrailleur, 13 dans un domicile. Les forces de l’ordre ont également saisi du matériel de découpe.

Si trois des mis en cause ont été remis en liberté, quatre hommes de nationalité roumaine, âgés de 33 à 51 ans ont été mis en examen pour vols en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs et encourent une peine allant jusqu’à 15 ans de réclusion. Trois ont été placés en détention provisoire, le quatrième sous contrôle judiciaire.