Un siège de DS pour le porte-avions Charles de Gaulle

On se souvient de la DS de De Gaulle. Voici le siège de DS dans le Charles de Gaulle, le porte-avions ! Ce n'est toutefois pas un fauteuil du modèle originel qui a été installé dans le fleuron de la Marine Nationale. Il s'agit d'un siège dérivé de celui de sa lointaine descendante, la DS 9, nouveau porte-drapeau de la firme… fabriqué en Chine.

Remplaçant un élément vieux de 20 ans, ce siège a été installé il y a quelques semaines en passerelle de navigation, pour le commandant bien évidemment. Celui-ci va profiter de fonctionnalités de confort identiques à celles que l'on trouve dans la berline : le siège est chauffant, ventilé et massant, avec les mêmes programmes de massage, à savoir cinq modes et trois intensités (pattes de chat, vagues, étirements, lombaires et épaules).

Le design est aussi inspiré du siège de la DS 9. On retrouve le désormais bien connu motif en bracelet de montre. Le fauteuil est habillé de cuir Nappa couleur noir basalte, le même que l'on retrouve lorsqu'on opte pour la DS 9 Rivoli avec intérieur Opéra.

Réalisé par les selliers de DS, en collaboration avec les équipes du porte-avions, le siège est brodé de l’insigne du Charles de Gaulle R91 : la croix de Lorraine jaillit de l'ancre du navire, dont le diamant suggère l'étrave du bâtiment. Le bras de l'ancre se divise en trois envolées pour symboliser l'aviation embarquée.