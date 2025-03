Un SUV Crit'Air 1 d'occasion à moins de 12 000 € : c'est possible !

Les détracteurs le crient haut et fort : les SUV devraient être bannis des villes car ils polluent ! Pourtant, bon nombre de modèles, essence uniquement, puisque les diesels ne peuvent au mieux qu'être Crit'Air 2, sont depuis quelques années maintenant détenteurs de la vignette crit'air 1. C'est-à-dire qu'ils répondent aux normes de pollution actuellement en vigueur. Un précieux sésame donc, qui permet à leurs propriétaires de s'aventurer dans certaines grandes agglomérations de l'hexagone sans risquer l'amende. Mais cette liberté de circuler a-t-elle un prix ? Nous allons voir que pour un budget de 12 000 €, et même moins, on peut rouler sans risquer les contraintes.

Les SUV urbains

LE MINI COUNTRYMAN

La Mini taille XL s'appelle Countryman. Lancé en septembre 2010, il s'affiche comme le modèle Mini "de la famille" grâce à ses 4,10 m de long - soit 40 cm de plus que la Mini classique- et une carrosserie à 5 portes. À bord, sans surprise, l'habitabilité n'a plus rien à voir. La Countryman peut accueillir facilement 4 à 5 passagers. De même, le volume de coffre augmente, allant de 350 litres à 1 170 litres selon la configuration des sièges. Du point de vue mécanique, il est animé par des blocs dont les puissances s'étendent de 98 ch à 190 ch. Cependant, pour un budget de moins de 12 000 €, ce sont les 1.6 98 ch et 122 ch qui s'imposent dans l'offre.

Par ailleurs, il faudra jongler avec les annonces, car les modèles aux kilométrages élevés sont nombreux, et s'armer de patience pour dénicher un exemplaire au parcours plus raisonnable. Et ça paye ! Nous avons trouvé chez un particulier un One 98 ch de décembre 2012 ayant 84 800 km au compteur pour 9 900 €. Pour 600 € de plus, un professionnel propose un Cooper Red Hot Chili 1.6 122 ch de décembre 2014 et 91 400 km à 10 500 €.

LE NISSAN JUKE

Apparu fin 2010, l'opus 1 du Juke mettra un terme à sa carrière en 2019. Désormais très présent en seconde main, il s'affiche à des tarifs assez attractifs. Mieux, sous la barre des 12 000 €, il est tout à fait possible de se tourner vers les versions restylées (juin 2014). Côté mécanique, sous le capot, un 1.2 DIG-T 115 ch et un 1.6 117 ch. Toutefois, c'est le premier bloc qui domine l'offre. Comptez environ 8 000 € comme budget d'entrée. Mais, à ce tarif, rares sont les Juke affichant moins de 100 000 km. Il vous faudra une soulte de près de 1 500 € à 2 000 € pour en acquérir un ayant parcouru une distance plus faible. Nous avons ainsi déniché chez un particulier un 1.2 DIG-T 115 ch Connecta d'octobre 2017 avec seulement 66 000 km au compteur pour 9 500 €.

Point d'attention, le 1.2 DIG-T n'est autre que le 1.2 TCe de chez Renault, qui a connu des soucis récurrents de consommation d'huile, voire de casse moteur. Soyez donc vigilants et privilégiez les modèles qui sont repassés en concession pour des mises à niveau (reprogrammation des calculateurs moteur, segmentation refaite, soupapes remplacées, etc.). Les modèles 2017 semblent aussi assez épargnés.

LE PEUGEOT 2008 phase 2

Reconnaissable à sa calandre façon ''3008'', il est très présent en seconde main et vous avez le choix entre trois motorisations, à savoir, le 1.2 PureTech de 82 ch, 110 ch et 130 ch. Des blocs certes performants, mais qui depuis quelques années font parler d'eux en raison d'une fragilité de la courroie de distribution, surtout les deux derniers. Il est donc très important de s'assurer avant l'achat que l'auto convoitée a été contrôlée et mise à niveau, si nécessaire et dans le réseau. À défaut, une casse moteur n'est pas impossible. Côté offre et sans surprise, c'est la déclinaison 110 ch qui s'impose devant la 130 ch et enfin la 82 ch. Pour ce qui est tarifs, ils s'affichent dès les 9 000 € pour un 110 ch. Vu chez un négociant un Allure de mars 2018 avec 61 000 km au compteur à 9 000 €. Un 130 ch Crossway de mars 2017 et 77 500 km au compteur est vendu 10 000 €.



LE RENAULT CAPTUR

Sous la barre des 12 000 € vous pouvez aisément vous tourner vers la version restylée du Captur, apparue en avril 2017. Au menu, un nouveau bouclier avant, une calandre redessinée et de nouveaux projecteurs. En revanche, pas de changement en ce qui concerne la mécanique. On retrouve sous le capot, le 0.9 Tce 90 ch et le 1.2 Tce 120 ch. Mais attention, ce dernier se montre très gourmand en huile moteur. Il est donc à éviter sauf si la marque a procédé à sa réfection, facture à l'appui (même mise en garde que pour le Nissan Juke), ou s'il est de fin 2017 (moins de soucis).

Pour écarter toute inquiétude à l'heure de l'achat, préférez le 90 ch. Courant 2018, un 1.3 TCe 150 ch voit le jour et en 2019 c'est au tour d'un 1.3 TCe de 130 ch d'intégrer la gamme moteur. Mais ces deux mécaniques sont encore trop récentes pour être acquises sous la barre des 12 000 €. Dommage car elles sont bien plus fiables. Nos recherches nous ont permis de dénicher un 0.9 TCe Intens de mars 2018 et seulement 59 200 km au compteur pour 10 500 €.



Les SUV compacts

LE DACIA DUSTER

Il est un peu à mi-chemin entre les SUV urbains et les compacts aujourd'hui, mais les premières générations étaient plutôt considérées comme des compacts. En tout état de cause, au terme de plus de quatorze années de carrière, le Duster attire toujours autant. Un succès qui se ressent sur l'offre en occasion avec des tarifs soutenus mais qui restent bien en dessous de ceux de la concurrence. Par conséquent, sous la barre des 12 000 €, il est quand même possible de se tourner vers l'opus 2, apparu fin 2017. Et bonne nouvelle, côté esthétique et équipement, il n'a plus rien à voir avec son aïeul. Pour ce qui est des motorisations, si de série il est animé par un 1.6 SCe de 115 ch et un 1.2 TCe 125 ch, c'est ce dernier le plus présent dans les annonces. À titre d'exemple, nous avons repéré chez un particulier un 1.2 TCe Prestige de juin 2018 avec 99 600 km au compteur pour 11 000 €.

LE FORD KUGA 2

Avec l'arrivée du second opus du Kuga en mars 2013, et de nouvelles motorisations de la série Ecoboost, le SUV de Ford, accède à la vignette Crit'air 1. Sous le capot, au lancement, un 1.6 Ecoboost décliné en 150 ch et 182 ch. Un an plus tard, la cylindrée passe à 1.5 mais les puissances restent inchangées. Enfin, en janvier 2016, un 1.5 120 ch fait son apparition. Pour ce qui est du châssis, rappelons qu'il reprend la plateforme du Kuga 1 mais gagne 8 cm en longueur soit 4,52 m. Un léger avantage qui bénéficie aux passagers arrière ainsi qu'au volume de coffre.

Côté offre, elle n'est pas pléthorique et c'est surtout le 1.6 150 ch le plus présent suivi du 1.5 150 ch. Quant aux âges et kilométrages, ils sont très diversifiés. Dès lors, il n'est pas rare de trouver des Kuga âgés et fort kilométrés au même prix que des modèles plus récents et ayant parcouru moins de kilomètres. Ainsi, nous avons pu dénicher chez un négociant toutes marques, un 1.5 Ecoboost 120 ch Titanium d'août 2016 et 105 800 km au compteur pour 11 000 €. De même, un autre professionnel propose un 1.5 150 ch Titanium d'avril 2016 avec 95 000 km parcourus pour 12 000 €.



LE NISSAN QASHQAI

12 000 € suffisent pour vous tourner vers la seconde génération de Qashqai, apparue en février 2014. Beaucoup de diesels sur le marché et peu d'essence. Il faudra d'ailleurs compter essentiellement sur le bloc quatre cylindres 1.2 DIG-T de 115 ch car la déclinaison 1.6 DIG-T de 163 ch, arrivée sous le capot du Qashqai mi-2015, affiche encore des tarifs élevés en seconde main. Et malheureusement, c'est le moteur le moins fiable, sauf s'il a été mis à niveau, ce qu'il faut évidemment vérifier avant d'éventuellement signer (il s'agit du 1.2 TCe de Renault).

Conçu en Europe pour le marché européen, ce nouvel opus partage la plateforme modulaire née de l'alliance Renault/Nissan. Dès lors, il gagne 5 cm en longueur par rapport au précédent Qashqai. Résultat, plus d'habitabilité à bord et un volume de coffre équivalent. Côté offre en occasion, sans être pléthorique, le choix est là et contrairement à d'autres SUV présents dans ce dossier, les kilométrages sont plutôt raisonnables, même avec un prix en dessous des 10 000 €. À titre d'exemple, nous avons repéré chez un particulier un Connect Edition de juin 2015 avec 77 600 km au compteur pour 9 500 €.

Après un peu moins de quatre années de carrière, le SUV citadin d'Opel se refait une beauté et devient fin 2016, le Mokka X. Il se distingue de son prédécesseur par une toute nouvelle face avant. Ce qui change : la calandre, les projecteurs, le bouclier. À l'arrière, prennent place de nouveaux feux. Enfin à l'intérieur, la planche de bord est entièrement redessinée. Côté motorisations, il hérite du 1.4 turbo 140 ch auquel s'ajoute une nouvelle version turbo 152 ch couplée à une transmission à quatre roues motrices. Enfin, le 1.6 115 ch disparaît du catalogue. Du coup, pour ce qui est de l'offre, pas vraiment le choix. C'est le 1.4 Turbo 140 ch qui s'impose en force, le 152 ch étant très rare et surtout revendu au-dessus des 12 000 €. Nos recherches nous ont permis de constater qu'à tarifs sensiblement équivalents, les âges et les kilométrages variaient beaucoup. Soit des écarts pouvant aller jusqu'à 30 000 km. Il faudra donc être vigilant à l'heure du choix et ne pas se précipiter. Nous avons ainsi trouvé chez un particulier un Color Edition de mai 2017 avec 79 800 km au compteur à 10 000 €.



LE PEUGEOT 3008 II

Apparue fin 2016, la deuxième génération de 3008 a connu un gros succès tant sur le neuf qu'en occasion. Et sur le marché de la seconde main, les tarifs sont restés très soutenus pendant de nombreuses années. Mais l'arrivée de la version restylée, quatre ans plus tard, a contribué au retour de valeurs plus raisonnables. Aujourd'hui, le SUV de Peugeot est accessible sous la barre des 12 000 €. Mais, à l'instar de son petit frère, le 2008, il hérite du bloc essence 1.2 Pure Tech 130 ch du groupe Stellantis et du coup, des soucis de courroie de distribution et de consommation d'huile moteur. Dès lors, la vigilance est de mise au même titre que pour le Peugeot 2008.

Côté offre, ironie du sort, le 1.2 Pure Tech 130 ch fait l'unanimité dans les annonces, la déclinaison 1.6 THP 165 ch étant encore au-dessus de ce budget. Nous avons repéré chez un négociant toutes marques un 1.2 Pure Tech Allure de mars 2017 avec 93 000 km au compteur pour 10 500 €. Un autre professionnel, propose un 3008 en finition Crossway d'août 2017 ayant au compteur 80 000 km à 12 000 € et précise que la distribution a été refaite chez Peugeot. Dès lors il offre une garantie d'un an. Rassurant (un peu) !

LE RENAULT KADJAR

Remplacé par l'Austral courant 2022, le Kadjar poursuit sa carrière sur le marché de la seconde main, où il est très présent. Bonne nouvelle, il s'affiche à des tarifs assez attractifs. Une des raisons étant qu'il est victime du succès incontesté de son principal rival, le Peugeot 3008. Du point de vue mécanique, il hérite du quatre cylindres 1.2 TCe puisé dans la banque moteur de Renault, mais la puissance est portée à 130 ch. Malheureusement, il n'échappe pas aux soucis de surconsommation d'huile, même s'ils sont plus rares comparés à ceux du 120 ch.

Dès lors, il faudra observer la même vigilance et s'assurer qu'il a été révisé ou mis à niveau dans le réseau de la marque, facture à l'appui. Certes, l'alternative aurait pu être le bloc 1.6 TCe 165 ch, mais il est rare en occasion et surtout plus cher. Justement, côté prix, comptez une mise de 10 000 €/11 000 € pour un modèle âgé de 7/8 ans et de moins de 100 000 km. Vu chez un négociant, un Intens de septembre 2017 avec seulement 73 500 km au compteur, à 10 500 €.