Un tout nouveau Toyota C-HR dévoilé le 26 juin

Lancé sur le marché en 2016, le Toyota C-HR positionne le constructeur japonais à la lisière entre les segments des crossovers citadins et des SUV familiaux du segment C. Avec son design clivant et son habitabilité moyenne, on aurait pu penser qu’il se ferait manger tout cru par les concurrents les mieux établis. Mais non : ce C-HR se vend très bien. Passé par la case restylage en 2019, il va passer à une toute nouvelle mouture dans quelques semaines.

Toyota nous donne déjà sa date de présentation officielle : ce sera pour le 26 juin prochain. Les communicants de la marque dévoilent également une image « teaser », montrant l’auto vue depuis l’arrière avec sa signature lumineuse. On voit un grand bandeau de LED qui court sur toute la largeur, avec les inscriptions « Toyota C-HR » au centre.

Toujours proposé en hybride

Ce nouveau C-HR de seconde génération reprendra très probablement la plateforme TNGA GA-C et la dernière génération de la motorisation hybride Toyota, inaugurée par la Corolla restylée il y a quelques mois. Il flirtera avec les 200 chevaux dans sa version la plus puissante et devrait augmenter ses dimensions par rapport au C-HR actuel, long de « seulement » 4,36 mètres.