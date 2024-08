Un Volkswagen Tiguan peut en cacher plusieurs autres

Chez nous, le Volkswagen Tiguan est récemment passé à une troisième génération de modèle. Il compte bien repasser devant le Hyundai Tucson sur le marché automobile européen, malgré une grille de prix très élevée qui risque de lui compliquer un peu la tâche face à ses principaux concurrents (Renault Austral, Kia Sportage, Peugeot 3008, Citroën C5 Aicross…).

Les clients américains et chinois consomment eux aussi des SUV familiaux de ce genre, mais avec des préférences légèrement différentes des nôtres. Voilà pourquoi comme beaucoup d’autres marques, le constructeur allemand développe des versions spécifiquement conçues pour ces autres marchés-clés. Le modèle que vous pouvez observer dans les images de cet article est le nouveau Volkswagen Tayron L, dévoilé par l’administration chinoise à l’occasion de son homologation locale.

Plus gros que « notre » Tiguan

Ce Tayron L repose comme le dernier Tiguan européen sur l’architecture MQB Evo, mais il est plus gros : 4,68 mètres de long au lieu des 4,54 mètres du Volkswagen Tiguan du Vieux Continent. Il laissera le choix en Chine entre un petit moteur essence de 1,5 litre développant 160 chevaux, mais aussi un 2,0 litres dans des versions à 186 et 220 chevaux. Sa carrosserie et la structure de son châssis diffère aussi du Tiguan qu’on connaît.

Ce Tayron L devrait être très proche d’un modèle spécifiquement conçu pour le marché américain, qui s’appellera « Tiguan » comme chez nous. Mais sans doute aussi du futur Tiguan Allspace européen, cousin du Skoda Kodiaq de seconde génération.