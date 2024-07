Une batterie de voiture électrique qui durerait 1 million de km !

Les technologies de batteries n'en finissent pas d'évoluer, en particulier du côté de l'Empire du Milieu. Si certains attendent encore celle qui permettra de couvrir 800 km d'une traite sur autoroute avec toute la smala à bord, d'autres ont surtout besoin d'être rassurés quant à la tenue dans le temps, et pour cause : vu le prix d'achat des véhicules électriques, et le coût d'un éventuel remplacement (même si certaines firmes s'échinent à simplifier les interventions), les pertes d'argent potentielles font vite oublier les économies à l'usage.

À en croire Geely, propriétaire notamment de Volvo, Lotus et partiellement de Smart, il n'y aura bientôt plus d'inquiétude possible grâce à une inédite batterie Lithium-fer-phosphate "Short Blade" à lames courtes qui permettrait d'envisager plus d'un million de kilomètres avant que l'autonomie ne baisse de manière significative. Une prouesse rendue possible grâce à l'utilisation d’électrodes recouvertes de nanotubes de carbone qui, combinée à la taille plus petite de la batterie et à sa faible résistance interne, réduirait le taux de réaction chimique.

50 ans peinard !

Le communiqué de la marque atteste d'un potentiel de 3 500 cycles de charge sans gros pépin (sans préciser la proportion de branchements en courant continu DC et alternatif AC), ce qui équivaudrait à ravitailler et à conduire pendant 1 million de kilomètres. Soit 50 ans d'utilisation à raison de 20 000 km/an. De quoi soutenir la valeur résiduelle des électriques d'occasion et, selon Geely, réduire les émissions de carbone de plus de 80 000 tonnes par an.

Autres atouts de cette batterie : une résistance accrue (collisions diverses, immersion dans l'eau de mer, froid, raclage au sol, écrasement, cuisson au feu), un temps de charge réduit de 26 % ainsi qu'une densité énergétique parmi les plus intéressantes, avec 192 Wh/kg. Reste à savoir quand cette technologie débarquera, et sur quel modèle…