Une berline compacte Jaguar dans les tuyaux ?

E-Pace, F-Pace, I-Pace : Jaguar dispose désormais dans son offre de plusieurs véhicules surélevés parfaitement intégrés dans l'air du temps. Les responsables de la firme réfléchissent maintenant au renouvellement du reste de la gamme constituée de berlines trois volumes plus traditionnelles. Un segment en perte de vitesse sur le marché automobile.

D'après nos confrères de la publication britannique Autocar, Jaguar se penche sur l'idée du lancement prochain d'une berline compacte. Les cinq portes de ce type affichent encore des scores intéressants tout en rajeunissant la clientèle grâce à leurs tarifs plus abordables. Le patron du design Jaguar a déclaré via une interview au média anglais que : "ce serait un plaisir de faire quelques voitures plus petites. J'ai l'impression que c'est le bon moment. Jaguar a besoin d'un produit global capable d'attirer des clients plus jeunes mais aussi des femmes."

Les concurrents premium de Jaguar emploient cette stratégie depuis plusieurs décennies. Les Mercedes Classe A, BMW Série 1 et Audi A3 auront donc peut-être une nouvelle rivale d'ici quelques années.