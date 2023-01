Une berline Peugeot électrique serait-elle crédible face à la Tesla Model 3 ?

Il y a quelques jours, Peugeot a levé le voile sur le concept-car Inception. Non seulement l’auto annonce le style des nouveautés de la marque au lion à partir de 2025, mais elle repose aussi sur la plateforme STLA Large qui servira à toutes les grandes voitures électriques du groupe Stellantis dès le milieu de la décennie.

Après l’Inception, Peugeot va lancer plusieurs nouveautés sur le marché : ses 3008 et 5008 de troisième génération et la version restylée de la berline 508, dont le design a été finalisé il y a trop longtemps pour intégrer les éléments dévoilés sur l’Inception. Mais la marque de Sochaux pourrait-elle lancer une toute nouvelle 508 électrique après la fin de carrière du modèle actuel ? C’est ce que qu’essaient d’imaginer les illustrateurs de Kolesa avec cette berline blanche conçue virtuellement, intégrant des faces avant et arrière inspirées de celles du concept-car Inception (et qui rappelle un peu la 505 dans la vue avant).

Mieux qu’une Tesla Model 3 ?

A l’heure où de plus en plus de marques se lancent sur le segment des berlines familiales électriques (Polestar, Hyundai, Volkswagen…), l’idée d’une Peugeot 508 électrique ferait sens. Avec un seul problème : Peugeot est surtout implanté en Europe. Or, les berlines ne s’y vendent quasiment plus contrairement aux Etats-Unis ou en Chine (où est également implantée la marque Peugeot). Ce qui n’empêche pas la Model 3 de Tesla de continue à réaliser des chiffres de vente honorables chez nous. Bref, une berline Peugeot électrique aurait-elle des chances de marcher ?