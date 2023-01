Cinq nouvelles Peugeot électriques d'ici 2025

Peugeot vient de lever le voile sur l’Inception, un concept-car annonçant le style des futures Peugeot électriques à partir de 2025. Mais avant cette date, la marque au lion lancera d’autres nouveautés et des variantes 100% électriques. D’après les journalistes anglais d’Autocar qui reprennent les mots de la directrice de Peugeot Linda Jackson, ces nouveautés électriques seront cinq à arriver d’ici 2025.

Il y aura d’abord la e-308 déjà présentée officiellement, dotée du même groupe motopropulseur que la DS 3 restylée, la Jeep Avenger ou l’Opel Mokka Electric (nouveau moteur électrique de 156 chevaux et batteries de 54 kWh). La e-208 vient elle aussi de recevoir ce moteur électrique de 156 chevaux mais avec des batteries plus petites. Quant aux e-2008 et autres Rifter, ils recevront bientôt le groupe motopropulseur de la e-308. La 408, équipée de moteurs essence et hybrides rechargeables actuellement, doit elle aussi proposer une variante 100% électrique. Mais elle aura besoin de batteries plus grosses que 54 kWh si elle veut être crédible face aux modèles électriques familiaux du marché actuel.

Les 3008 et 5008 électriques eux aussi

La troisième génération des 3008 et 5008, attendue pour 2024 au plus tard et basée sur la nouvelle plateforme STLA Medium, devrait également offrir une déclinaison électrique. Comme la 408, ils auront besoin de plus grosses batteries que celles de la e-308 pour être compétitifs. Mais pour l’instant, Peugeot reste silencieux quand on demande à ses communicants des détails sur les caractéristiques techniques de ses prochains modèles familiaux électriques.