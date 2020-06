Une BMW M5 survoltée en préparation ?

Nos confrères de la publication anglaise Car Magazine livrent sur la toile des informations très intéressantes à propos de la prochaine génération de la BMW M5. D'après le média d'outre-Manche, la trois volumes sportive adoptera une mécanique 100% électrique.

L'annulation de la version de série de l'étude de salon BMW M Next Concept nourrit la rumeur. Les bruits de couloir avancent que cette BMW M5 branchée adoptera non moins de trois moteurs : un à l'avant et deux à l'arrière. La puissance cumulée de l'ensemble attendra la bagatelle de 1020 chevaux. Autres détails à son sujet : la BMW M5 adoptera un système dernier cri 400 volts ou 800 volts associé à une batterie lui permettant de parcourir jusqu'à 700 kilomètres sans passer par la prise.

Cette BMW M5 particulièrement puissante est attendue pour 2024. Des prototypes de développement débouleront sans doute sur la route d'ici là. La marque allemande lancera pour rappel officiellement avant ce modèle la berline quatre portes très anticipée BMW i4.