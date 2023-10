Une carrosserie traitée en céramique, pourquoi pas ?

Obtenu à partir d’une solution à base de solvants et de nanoparticules contenant notamment du dioxyde de silice, un polymère semblable à un verre extrêmement dur s’apparentant au quartz d’où l’appellation « quartz coating », le traitement céramique est issu du domaine aérospatial. Le produit invisible aujourd’hui utilisé sur votre carrosserie était en effet autrefois usité pour protéger la coque des navettes spatiales de la friction des microparticules et de la chaleur lorsqu’elles se trouvaient dans l’espace.

Du fait de sa composition à base de silice, une surface traitée en céramique se révèle aussi résistante aux rayures que le quartz. Contrairement aux cires ou aux produits de polissage classiques, la liaison chimique qui s’effectue avec la peinture offre non seulement un effet protecteur de très longue durée mais aussi une brillance étincelante.

Le traitement céramique, quels avantages ?

Le traitement céramique s’effectue sous forme liquide. Le produit a pour particularité de se lier instantanément avec la matière sur laquelle il est appliqué. Il pénètre littéralement à l’intérieur des pores de la peinture et protège cette dernière des agressions climatiques, des rayons UV, des produits chimiques, des fientes d’oiseaux, des impacts et notamment des micro-rayures, tout en lui apportant une très grande brillance.

Étant naturellement inorganique, le produit ne s’oxyde pas au contact de l’air, et peut s’appliquer relativement aisément.

Autre intérêt, le traitement céramique a un effet « auto-nettoyant » du fait de ses qualités hydrophobes. Ainsi, la saleté résiduelle qui accompagne souvent les pluies hivernales ne s’accroche plus.

Il faut savoir que le traitement céramique n’est pas réservé à la seule carrosserie. Vous pouvez également l’appliquer sur les jantes, les plastiques, les surfaces vitrées et même sur vos phares ce qui vous garantira qu’ils resteront toujours propres.

Combien de temps dure un traitement céramique ?

En théorie, un traitement de bonne qualité peut durer jusqu’à 5 ans. Néanmoins, cette durée dépend beaucoup de l’utilisation du véhicule. Plus vous roulez, plus vous affrontez les éléments, plus vous nettoyez votre carrosserie, et plus vite le traitement s’usera. Dans les faits, il est souvent nécessaire de le renouveler au bout de deux à trois ans.

Un traitement céramique, combien ça coûte ?

À faire soi-même le traitement vous coûtera entre 50 et 80 € en fonction de la marque et de la qualité du produit. L’application si elle est relativement aisée, demande toutefois une certaine dextérité et beaucoup de soins.

Exécuté par un professionnel, il faut compter entre 450 et 800 € en fonction de la taille de la voiture, de l’état de la carrosserie, et des travaux de réfection qui peuvent être nécessaires avant toute application.

Comment savoir si je dois renouveler mon traitement céramique ?

Un traitement céramique « s’use » au fil du temps. Par conséquent, si vous constatez une perte de brillance, des traces d’insectes qui « collent », une perte d’hydrophobie avec l’eau de pluie qui ne glisse plus, voire un effet de peeling du traitement céramique en lui-même, il est plus que temps de le renouveler.

Comment réaliser un traitement céramique ?

Un traitement céramique peut s’effectuer « à la maison » en deux couches. Même si de meilleurs résultats seront sans nul doute obtenus par une application professionnelle.

Il est impératif de réaliser cette opération à l’abri de la poussière et du vent, donc dans un garage, sur une carrosserie parfaitement propre et dégraissée. Après un lavage soigneux, il vous faudra réaliser un polissage de toutes les parties afin de permettre au traitement d’adhérer parfaitement à la totalité de la surface. Veillez à bien lisser les micro-rayures, les aspérités et les petits défauts qui sont apparus au fil du temps. Réalisez ensuite un dégraissage complet afin d’éliminer toutes les traces huileuses éventuelles, puis lustrez votre carrosserie.

Le produit céramique est généralement vendu en kit avec un tampon applicateur. Vous devez l’appliquer à froid dans un mouvement vertical de haut en bas, ou horizontal de droite à gauche, et en aucun cas en un geste circulaire. Le travail doit être effectué suffisamment rapidement pour que la céramique ne risque pas de sécher durant l’opération.

Une fois appliqué, le traitement céramique doit sécher durant 12 à 24 heures selon le produit utilisé, à l’abri de la poussière, de la pluie et du vent.

Quels produits utiliser ?

Il existe désormais sur le marché une pléiade de produits destinés au traitement céramique. Parmi ces derniers citons le traitement hybride Meguiar’s qui utilise une technologie à base de Sio2 qui n’est autre que du dioxyde de silicium assurant une protection durable et déperlante. Turtle Wax propose également un traitement hybride à base d’une technologie Sio2 qui permet d’éliminer les tourbillons, rayures et petites traces de rouille. Ses composés polymères hydrophobes repoussent l’eau et la saleté. Le traitement céramique lustreur GS27 garantit une protection et une belle brillance de longue durée avec aussi un phénomène déperlant instantané. Dans le même registre Fantastic XML, se compose d’un nano liquide de verre plaqué cristal, qui offre des propriétés hydrophobes et étanches. Mais la marque phare des produits de traitement reste incontestablement Titan Zeus, une céramique auto-régénérante sous l’effet de la chaleur qui efface quasiment d’elle-même les micro-rayures.

Bien évidemment pour une protection complète d’un véhicule déjà âgé ou d’une voiture de collection, mieux vaut se tourner vers un professionnel du detailing qui pourra au passage rectifier les petits défauts de la carrosserie avant toute application.

Comment entretenir un revêtement céramique ?

Pour le lavage, bannissez le passage au rouleau qui usera plus vite le revêtement. Optez de préférence pour un lavage haute pression ou à la main. En effet, un traitement céramique n’est pas un bouclier magique et quelques précautions restent à prendre pour qu’il dure le plus longtemps possible.

Peut-on enlever une protection céramique ?

Un traitement céramique peut être retiré de deux manières : soit par un polissage ferme sur la totalité de la carrosserie ; soit à l’aide d’un shampoing décapant qui permettra de décontaminer et dégraisser toute la surface. Mais pour ce faire il vous faudra de l’huile de coude.