Une Dacia chinoise, une auto entièrement chinoise et un accord franco chinois (l'actu de la semaine en photo)

Dans ce rendez-vous, à découvrir chaque week-end, nous vous proposons un replay, celui de la semaine automobile écoulée. Les essais importants, les infos essentielles, celles qui le sont moins mais qui par leur pertinence ont leur place ici : c'est le menu hebdomadaire destiné à ceux qui sont assidus et souhaitent relire le meilleur, comme à ceux qui n'ont pas le temps de dévorer l'actu auto tout au long de la semaine et qui, de cette manière ne rateront plus rien.

D'une Dacia Spring à l'autre

C'est plus qu'une évolution : c'est une métamorphose, comme l'a constaté Pierre-Olivier Marie en observant la nouvelle formule de la Spring. Elle a subi un très profond restylage à découvrir en concession en septembre, mais dès cette semaine, la nouvelle et l'ancienne se sont laissées voir sur Cadisiac. Au générique : une esthétique extérieure et intérieure entièrement nouvelle et l'apparition d'un système V2L (pour utiliser sa voiture comme source d'énergie. Un lifting suffisant pour lutter contre la Citroën e-C3 qui bénéficiera du bonus alors que la Spring en est exclu en raison de ses origines chinoises ? Réponse en septembre.

Leapmotor-Stellantis : le drôle de mariage

L'accord est scellé : le groupe dirigé par Carlos Tavares crée une coentreprise avec le constructeur chinois Leapmotor. Charge à Stellantis de distribuer, et de produire, tous les modèles de la marque en dehors de la Chine, à commencer par la citadine T03 dont le débarquement est prévu en Europe dès la rentrée de septembre. Un mariage entre la carpe et le lapin ? Un curieux procédé en tout cas alors que les pouvoirs publics comme les constructeurs redoutent chaque jour l'arrivée des marques chinoises sur le vieux continent.

XPeng : un nouvel arrivant mais pas le dernier

La liste s'allonge. C'est aujourd’hui au tour du chinois Xpeng de tenter sa chance en France, après s'être implanté dans d'autres pays européens. Au programme de ce débarquement qui sera effectif dans quelques semaines : deux SUV forcément électriques plutôt premium et technologiquement très avancés. Ils disposent en effet d'une architecture 800 volts autorisant des puissances de recharge ultrarapides pouvant atteindre 300 kW permettant de passer de 10 à 80 % en 20 minutes. Le gros SUV G9 s'affiche à partir de 59 990 euros et son petit frère G6 démarre à 42 990 euros (en Belgique). Une arrivée en France qui ne devrait pas être la dernière puisque la Chine compte plus de 120 marques locales.

Skoda Octavia, rassurante pas extravagante

Il en va des voitures comme des élèves : il y a les cancres et les premiers de la classe, lesquels ne sont pas toujours des boute en train. La Skoda Octavia fraîchement restylée est de ce bois-là. Une berline sérieuse et sans reproches, de celles qui font parfaitement le job, sans donner le sourire à son conducteur, mais sans jamais lui donner la grimace. Le choix du pragmatisme à la tchèque.

