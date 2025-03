Rallye, F1 et endurance : Peugeot est l’un des rares constructeurs à s’être engagé dans les principales disciplines du sport auto européen au cours des 40 dernières années. Et si elle n’a pas toujours emporté des succès à la hauteur de ses investissements, en F1 notamment, cela fait de la marque un acteur majeur et lui assure une renommée enviable.

Mais il y a en réalité 130 ans que la marque se frotte à la compétition, avec pour commencer un succès dans la toute première course chronométrée, le Paris-Bordeaux-Paris remporté par la Peugeot quatre places du duo Koechlin-Rubichon.

Pour autant, on se souvient avant tout des succès de la 205 Turbo 16 en championnat du monde rallyes ou au Dakar (où la marque totalise 7 victoires), de la 405 T16 attaquant Pikes Peak avec le grand Ari Vatanen au volant, ou bien encore des succès des 905 aux 24 Heures du Mans 1992 et 1993…sans faire injure à la 908 diesel victorieuse en 2009, ni aux 404 et 504 qui s’étaient illustrées dans les courses africaines des années 70.

Tous ces modèles, et plus d’une trentaine d’autres, vous attendent donc au musée de l’Aventure Peugeot, sis à Sochaux, pour une exposition qui ouvrira ses portes le 21 mars et les fermera le 30 septembre.

Une attention particulière sera aussi portée aux dix victoires de la marque au Tour de France entre 1905 et 1977, sans oublier les 9 records de la moto P515 en 1934, parmi lesquels celui des 3000 km réalisés à une vitesse moyenne de 118,162 km/h. Rien à espérer en revanche en matière de moulin à poivre, domaine dans lequel la marque excelle pourtant depuis 1874 : Peugeot n’a en effet rien à voir avec le modèle le plus grand du monde, mesuré à 8,16 m.

Exposition du 21 mars au 30 septembre 2025 au Musée de L’Aventure Peugeot, Carrefour de l’Europe, 25600 Sochaux

Tarifs : Adulte : 12€ / Enfant de 7 à 17 ans : 6€ / Gratuit jusqu’à 6 ans / Pack famille (2 adultes + 2 enfants) : 30€ / Membre de L’Aventure Peugeot Citroën DS : Gratuit

Nous reproduisons ici une brève histoire histoire de Peugeot en compétition, telle que communiquée par l’Aventure Peugeot



Première course au monde, première victoire ! L’histoire de Peugeot en compétition automobile a démarré il y 130 ans. C’est en juin 1895 que se déroule la première véritable course automobile chronométrée ; il s’agit de la célèbre course « Paris-Bordeaux-Paris ». C’est la Peugeot quatre places du duo Koechlin - Rubichon (respectivement pilote et mécanicien) qui remporte le premier prix !

Le XXème siècle démarre très vite. Peugeot veut atteindre les 150km/h au moment où les voitures vendues atteignent seulement les 50-60km/h. Pour ce faire, Peugeot et les "Charlatans" inventent, dessinent et fabriquent un moteur révolutionnaire, le moteur de la PEUGEOT L76.

LA voiture de course que tous attendaient. Son châssis est classique mais très allégé par rapport aux structures à longerons de la concurrence. Le moteur est un monobloc 4 cylindres de 7 600 cm3, donné à l’époque pour une puissance de 148 chevaux à 2 200 tr/mn. Mais ce qui rend ce véhicule vraiment exceptionnel, c’est le système de distribution inédit de son moteur.

Moteur DACT (double arbre à cames en tête), culasse hémisphérique, 4 soupapes inclinées à 45° par cylindre. Les soupapes étant commandées à la montée et à la descente, cette commande desmodromique permet d’augmenter la vitesse de rotation du moteur et donc d’augmenter sa puissance avec une plus faible cylindrée.

Ce moteur n’est ni le premier "4 soupapes par cylindre" ni le premier "double arbre à cames en tête", ni la première culasse hémisphérique, mais il est le premier au monde à combiner les trois techniques. Une architecture révolutionnaire toujours d’actualité ! Ainsi, les Charlatans ont donné naissance à la première voiture de course véritablement moderne au monde. Vitesse maxi : 190 km/h !

Les ingénieurs de l’époque l’affirmaient déjà : "Il y aura l’avant et l’après L76". Une voiture que Jules Goux mènera à la victoire au Grand Prix de France de l’ACF en 1912 et même à l’international sur le circuit mythique d’Indianapolis en 1913.

D’autres Peugeot de courses L3 (1913), L45 (1914), ou L25 (1914), vont connaître le succès sur les circuits et courses du monde entier.

Dans les années 30, Peugeot cherche plutôt à associer le sport avec les véhicules de série, une façon de promouvoir ses modèles. Avec le lancement réussi de la 201 en 1929, Peugeot ajoute la quantité à la qualité et entre dans la production de série. Bien qu’aucune version compétition ne soit développée, de nombreuses 201 participent (avec des pilotes privés) aux rallyes de cette époque.

Après avoir démontré ses qualités de vitesse, Peugeot veut prouver que ses voitures sont solides et fiables, véritable gage de qualité. Dans les années 50, 60 puis 70, Peugeot engage des 203 mais surtout des 403, 204, 304, 404 et 504 sur les rallyes les plus difficiles aussi bien pour les pilotes que pour les mécaniques.

Dans les années 80, la firme au Lion se distingue dans le championnat du monde des rallyes avec la 205 T16 puis sur les rallyes-raids, en particulier le Paris-Dakar. Ces victoires contribuent au succès commercial de la 205 de monsieur et madame tout le monde !

La 405 T16 prendra le relais des victoires sur le Dakar en 1989 et 1990 (réalisant même un triplé cette année-là). En 1988 puis 1989, ce modèle a également gagné la mythique course de côte de Pikes Peak (avec un record inégalé sur terre en 1988).

Les 306 Maxi participent à quelques rallyes asphalte du championnat mondial entre 1996 et 1998 avec brio !

Les années 2000 signent le grand retour de Peugeot en WRC (Championnat du Monde de Rallye). La 206 permet à Peugeot de remporter trois années consécutives – 2000, 2001 et 2002 – le titre de Champion du Monde des Constructeurs !

Il faut attendre le début des années 90 pour revoir Peugeot en tant qu’équipe officielle sur les circuits, et notamment celui de la Sarthe. Avec la 905, Peugeot va participer aux 24H du Mans et s’engager dans le Championnat du monde d'endurance. La 905 enchaîne victoire sur victoire : Suzuka, Magny-Cours, Mexico, Silverstone, Donington, et surtout elle gagne les 24 Heures du Mans en 1992 et 1993 (avec un triplé historique).

Malheureusement, Peugeot ne connaîtra pas le même succès en Formule 1, une aventure dans laquelle la Marque s’engage de 1994 à 2000 (en équipant de ses moteurs les McLaren puis les Jordan et enfin les Prost Grand Prix).

En 2005, Peugeot annonce sa décision de relever un nouveau défi technologique : gagner l’une des plus prestigieuses courses automobiles au monde, les 24 Heures du Mans, avec une voiture animée par un moteur diesel HDi, équipé du filtre à particules (FAP). Un défi couronné de succès avec le doublé de la 908 HDI FAP en 2009.