La Ferrari 812 Superfast fait partie de ces autos qu’on imagine parcourir des distances assez faibles chaque année. Le genre de voiture qu’on n’utilise que lorsque les conditions sont bonnes et qui passe le plus clair de son temps dans un garage à la température contrôlée. Mais tout dépend de votre conception du plaisir automobile et surtout, de vos moyens. Thijs Timmermans, par exemple, ne semble pas trop s’inquiéter de l’usure et la dépréciation de ses Ferrari.

Une Ferrari 812 avec 165 000 kilomètres au compteur

Ce concessionnaire néerlandais est un grand collectionneur de machines de prestige et adore rouler le plus souvent possible au volant de ses autos. La Ferrari 812 Superfast rouge visible dans la vidéo ci-dessous, qui a d’ailleurs reçu un échappement Novitec pour faire chanter encore mieux son fabuleux V12 atmosphérique de 6,5 litres développant 800 chevaux au naturel, affiche ainsi 165 000 kilomètres au compteur. Oui, on parle d’un kilométrage qui correspond d’ordinaire davantage à de grandes routières ou de vieilles autos en fin de vie.

La 812 Superfast est en pleine forme

Au vu de la santé de la voiture affichée dans la vidéo, avec une pointe à 351 km/h compteur sur une portion d’autoroute illimitée en Allemagne, cette 812 Superfast semble en tout cas en pleine forme. Gageons que son entretien est réalisé de manière rigoureuse dans le réseau du concessionnaire. On ignore si la voiture a dû faire changer quelques-unes de ses pièces les plus importantes en ayant atteint un tel kilométrage, mais ça fait en tout cas très plaisir de voir une telle auto rouler autant.