Une Ferrari F430 Spider tunée avec des pièces de centre auto

Il est communément admis que la Ferrari F430 Spider est une belle voiture de sport à la mécanique atmosphérique particulièrement sensationnelle dans la plus pure tradition italienne. Ce propriétaire originaire de Californie ne trouvait vraisemblablement pas cela suffisant en ajoutant à son beau cabriolet des éléments disponibles dans les centres auto.

Fausses prises d'air, logos "Sport", autocollants "Limited Edition", bandeaux imitation carbone et cheval cabré surdimensionné tentent de faire passer la voiture pour ce qu'elle était déjà : une sportive au look affirmé et à l'exclusivité respectable. Les plus sages diront que l'essentiel réside dans le plaisir que cette auto à la configuration surprenante procure à son propriétaire.

Pour rappel, la Ferrari F430 Spider embarque comme le coupé un V8 4,3l de 490 chevaux pour 465 Nm de couple pour un poids de 1520 kilos. La cavalerie transite au sol via une boîte séquentielle F1 à six rapports. De quoi abattre l'exercice du 0 à 100 km/h en 4 secondes seulement avant d'atteindre une vitesse maximale de 315 km/h.