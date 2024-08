Une fête de l'automobile à Linas-Montlhéry les 12 et 13 octobre 2024

Le mois d’octobre 2024 sera très chargé pour l’actualité automobile en France. Après le concours d’élégance de Chantilly en septembre, le Mondial de l’automobile de Paris 2024 ouvrira ses portes du 15 au 20 octobre avec un programme qui s’annonce bien meilleur que celui de l’édition de 2022. Et quelques jours avant, c’est l’Autodrome de Linas-Montlhéry qui organisera une grande fête sur ses terres pour ceux qui aiment voir des autos d’exception sur la piste.

Le but ? Fêter le centenaire de ce circuit où se déroulaient des courses prestigieuses au début du siècle dernier. Converti depuis la fin des années 40 en grande piste d’essai pour la presse automobiles et les constructeurs (sous la gestion de l’UTAC depuis 1946), il possède actuellement un grand circuit routier en plus de son anneau de vitesse et a servi à homologuer de nombreux records en tout genre.

De très beaux plateaux prévus

L’UTAC prévoit deux journées de festivités avec 8 plateaux de roulage autos et motos d’avant-guerre et d’après-guerre, en piste durant tout le week-end, mais aussi un concours d’élégance automobile « Best of show », des rassemblements de clubs de voitures anciennes, des animations « exceptionnelles » pour les visiteurs petits et grands : une grande roue, une exposition dédiée à la voiture électrique, des séances de dédicaces avec des pilotes de renom notamment. Enfin, il y aura des zones de restauration avec des food-trucks.

Plus de 200 voitures de clubs de toutes les marques (y compris les plus prestigieuses) sont attendues, des modèles d’avant-guerre (à partir de 1924) jusqu’aux supercars les plus modernes. Il sera possible de venir rouler sur l’anneau en voiture ou en moto (à partir de 500€ pour les voitures) et l’entrée visiteur coûtera 30€ par jour ou 50€ le week-end pour les adultes (10 et 20€ pour les mineurs de 12 à 17 ans et gratuit pour les enfants).