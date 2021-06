Une "Gold Edition" pour le Ford Puma ST

Il n'est pas rare de voir des constructeurs interagir avec leur communauté, mais c'est bien moins fréquent qu'ils aillent jusqu'à laisser un quelconque pouvoir de décision au grand public sur le produit, le coeur d'activité des constructeurs.

Ford, qui est une des marques ayant la communication probablement la plus ouverte et centrée sur les jeunes parmi les grands constructeurs, a permis aux fans de voter pour le nom, les couleurs et stickers et d'autres particularités d'une nouvelle série spéciale.

Après 275 000 votes, voici donc le Puma ST Gold Edition. La teinte extérieure noire l'a (sans grande surprise) emporté face au gris, tandis que les étriers de freins sont rouges. Evidemment, les votants n'avaient la parole que sur la partie esthétique, puisque la mécanique n'évolue pas. Le 1.5 Ecoboost est toujours à 200 ch, et la boîte manuelle imposée.

Ford n'a pas encore annoncé le tarif de cette édition limitée, qui sera commercialisée d'ici la fin d'année en France.