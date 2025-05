Une Huracan poussée sur le bord de la route par la police

Le clip qui suit fera mal au cœur du passionné Lamborghini. Déjà, les photos partagées sur la page Instagram officielle de la police de la ville côtière de Santa Cruz en Californie montrent une Huracan STO en triste état sur le toit. Ensuite, les agents de police optent pour une manœuvre aussi efficace qu'étonnante pour dégager le véhicule de la chaussée.

Les séquences également relayées sur TikTok immortalisent le véhicule de patrouille avec son pare-chocs avant contre le latéral de la Lamborghini. Le policier appuie sur l'accélérateur pour déplacer la sportive italienne sur le bas-côté. Des images impressionnantes lorsqu'on sait que cette voiture vaut plus de 400 000 euros en France après les taxes et quelques options.

Une situation critique

Bien entendu, les forces de l'ordre réalisent cela pour des raisons évidentes de sécurité. La route du lieu de l'accident se veut particulièrement sinueuse, étroite et sans visibilité vers l'avant. Une situation qui risquait de provoquer un suraccident encore plus dramatique. Au final, les deux passagers de la Huracan STO sont sortis sans blessure du crash. Une dépanneuse traditionnelle est venue plus tard récupérer l'épave.