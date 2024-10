Une inédite Skoda Fabia RS turbo de 190 ch !

RS Rally2 dont le 1.5 TSI a été boosté à 190 ch, pour à peine plus de 30 000 €. Pas la peine de vous précipiter chez votre revendeur tchèque le plus proche puisque cette version est réservée au marché espagnol… Snif !

Il y a seulement quelques jours, la rédaction de Caradisiac s'interrogeait sur l'avenir des sportives à moteurs thermiques lors de sa présence au Mondial de l'Auto 2024. Le constat fut pour le moins amer : alors que les berlines compactes survitaminées ont totalement quitté la scène française, les petites bombinettes ne se comptent plus que sur les doigts d'une seule main, et plutôt celle de E.T. l'extraterrestre de Steven Spielberg, puisque seules la Mini Cooper S et la VW Polo GTI sont toujours proposées du côté des tractions.

Et à des prix hors sol, surtout si l'on tient compte du malus 2025, qui frôlera 3 000 € les concernant, soit des devis d'environ 38 000 € dans les deux cas. Et l'on ne parle pas de la Toyota Yaris GR qui sera frappée par la maxi-taxe de 70 000 € dès le 1er janvier, malgré un mini-moteur à 3 cylindres… Bref, l'enfer sur terre pour les passionnés de moteurs à explosion…

De fait, la perspective d'une petite Skoda Fabia RS affichée à 30 900 € et n'émettant pas trop de CO2 (on attend encore les chiffres d'homologation) grâce à un 1.5 TSI boosté (plutôt qu'au 2.0 de la Polo) pour éviter les lourdes dîmes, nous mettait l'eau à la bouche. Au programme : 190 ch et 290 Nm de couple, obtenus grâce au travail du préparateur allemand ABT, et transmis aux roues avant via une boîte auto DSG à 7 rapports.

Est-ce qu'on peut retenir l'idée S.V.P ?

Mieux, le châssis est rabaissé de 15 mm et intègre des jantes OZ Racing Superturismo de 17 pouces noires chaussées de pneus Michelin Pilot Sport 5. La citadine est d'autant plus sexy qu'elle reprend les couleurs d'un modèle de course, en l'occurrence le Mamba Green qui recouvre la reine de Rallye du pilote José Antonio Suárez. Vous l'aurez compris : cette voiture a surtout pour objectif de rendre hommage au pilote sacré champion des Rallyes d'Espagne cette année. De fait, elle ne sera proposée à la vente qu'au-delà des Pyrénées, et à seulement 100 clients. On hésite encore à nous réjouir pour nos voisins, ou à pleurer…

L'habitacle n'est pas en reste puisqu'il se distingue par ses sièges enveloppants noirs, son volant sport multifonction à trois branches avec palettes, et sa plaque d'identification avec le numéro d'édition, et signée par Suárez. Les premières unités arriveront sur le marché à la fin du premier trimestre 2025. Si vous avez une adresse en Espagne, vous pouvez toujours tenter votre chance…