Une marque chinoise a essayé de copier entièrement la vraie Mini

Beijing Estek Technology est une marque chinoise qui voulait surfer sur la vague des conversions électriques et du design rétro. Son idée ? Reproduire à l’identique le style de la petite citadine anglaise apparue en 1959 et évoluée par toutes petites touches jusqu’à sa disparition en 2000 (avant son remplacement par une auto nettement plus moderne conçue par BMW). Les images que vous pouvez voir dans cet article sont celles que la marque chinoise a déposées l’année dernière au bureau national de la propriété intellectuelle, pour protéger son design et s’approprier celui de la mythique Anglaise. Elle prévoyait d’installer un moteur électrique sous son capot avant en lieu et place du bloc thermique habituel et de commercialiser la voiture en neuf.

Mais BMW ne l’a pas entendu de cette oreille. Après avoir pris connaissance du projet de Beijing Estek Technology, les juristes du constructeur allemand ont déposé un recours en justice en Chine pour s’opposer à cette appropriation du design de la vénérable Mini. Et le bureau de la propriété intellectuelle chinois a donné raison à BMW, empêchant Beijing Estek Technology de mener son projet à terme.

Difficile à commercialiser chez nous ?

Même si Beijing Estek Technology était parvenu à ses fins, il n’aurait sans doute pas pu commercialiser sa Mini électrique chez nous : avec une telle carrosserie et un châssis probablement loin des standards actuels de sécurité de notre marché, l’auto aurait été difficile à homologuer en Europe. Rappelons cependant que la Mini Moke électrique, toujours dotée d’un châssis proche de celui du modèle de 1964, est bel et bien homologuée chez nous en tant que véritable voiture et non pas simplement un quadricycle lourd.

Source : Autohome