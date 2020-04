Une Mazda MX-5 en papier collé pour s'occuper lors du confinement

Si le temps vous semble long avec le confinement mis en place par les gouvernements du monde entier pour lutter contre le coronavirus. Voici de quoi occuper les petits et grands. La firme asiatique Mazda publie sur la toile tous les éléments nécessaires au montage d'un roadster MX-5 en papier collé.

Les planches sont à télécharger sur le flux du blog officiel de la marque au Japon. Quelques instructions accompagnent les fichiers. Une imprimante, une paire de ciseaux, des feuilles A4, de la colle et le tour est joué. Cerise sur le gâteau, les amateurs d'anciennes ont la possibilité de réaliser la même "sculpture" avec une Mazda Cosmo Sport de 1967.

Pour rappel, la Mazda MX-5 est disponible en France à partir de 28 900 €. Son capot abrite au choix un 1,5l Skyactiv-G de 134 chevaux ou un 2,0l Skyactiv-G de 184 chevaux. La cavalerie déboule au sol via les roues arrière et une boîte manuelle six vitesses ou -pour la motorisation la plus puissante seulement- une boîte automatique six rapports.