Une nouvelle Alfa Romeo "de rêve" dévoilée le 30 août prochain

Lors de notre interview à la fin de l’année dernière, le patron d’Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato nous avait parlé de l’arrivée prochaine d’un nouveau modèle d’exception en série limitée. Une sportive extrême, équipée d’une motorisation très puissante, évoquant le design de modèles mythiques de la marque.

Le dirigeant de la marque milanaise vient de confirmer la venue de ce nouveau modèle, donnant rendez-vous au 30 août prochain pour la découvrir. Jean-Philippe Imparato promet une voiture « très excitante et élitiste » et demande de se « préparer à entrer dans un rêve ». Avec quel genre de voiture ? Pour l’instant, les communicants de l’enseigne transalpine ne donnent pas de détails techniques, mais elle devrait probablement reprendre la plateforme technique de la Maserati MC20 et son châssis en fibre de carbone. Un peu comme à l’époque de la 8C basée sur l’ancienne Maserati GranTurismo, une auto également vendue en série limitée à 1000 exemplaires entre 2007 et 2010.

Rendez-vous le 30 août prochain

Il faudra attendre la fin de l’été pour en apprendre plus sur l’auto. Certaines rumeurs évoquent la présence du V6 Nettuno sous le capot arrière de la bête, d’autres parlent d’un possible groupe motopropulseur 100% électrique pour lancer Alfa Romeo dans le grand bain de l’électrique. La voiture se limitera en tout cas à quelques dizaines d’exemplaires (ou centaines ?) et affichera un style inspiré d’anciennes voitures de sport de la marque.