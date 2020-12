Une nouvelle Ford électrique sur plateforme Volkswagen dans les tuyaux ?

L'usine Ford située en Allemagne à Cologne produit actuellement la citadine Fiesta mais un autre modèle sortira prochainement de ces chaînes. D'après la publication locale Koelner Stadt-Anzeiger, la firme à l'ovale bleu exploitera la plateforme Volkswagen MEB pour lancer d'ici quelques années une auto inédite.

Ford annonçait pour rappel en janvier 2019 sa collaboration avec Volkswagen pour la production d'un pick-up et de plusieurs véhicules utilitaires branchés. La nouvelle rumeur concerne une voiture électrique plus conventionnelle capable de séduire le plus grand nombre. La marque espère écouler plus de 600 000 véhicules reposant sur la plateforme MEB sur six ans à partir de 2023. Un objectif beaucoup plus simple à atteindre avec une auto grand public dans la gamme.

Le président de Ford Europe Stuart Rowley tient un discours rassurant concernant ces collaborations en déclarant à ce sujet que : "le constructeur est concentré sur ses produits afin de faire des vraies Ford. Elles auront un design de Ford, une conduite de Ford, une approche de l'automobile très Ford et seront construites par Ford". Rendez-vous dans deux ans pour en savoir plus.