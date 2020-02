Une "petite" Porsche sous les 718 au programme ?

"Je pense que le temps est venu", affirme Jürgen Lewandowski, le chef du design de Porsche, qui s'était livré au jeu de l'interview en interne avec un "questions/réponses" en forme de communiqué officiel de la part de la marque allemande. L'intéressé parle de la 914, l'une des plus petites Porsche de l'histoire, et aussi une des Porsche les plus abordables.

Lewandowski estime qu'une Porsche d'entrée de gamme est "la bonne chose à faire aujourd'hui", mais par pour des raisons commerciales ou marketing. Plutôt pour des questions de "pureté, de simplicité et de retour à nos racines", comme l'a confirmé le patron du design. "Une Porsche d'entrée de gamme non pas en matière de prix, mais dans le sens de la réduction. Une auto avec peu d'électronique, juste de la mécanique. Je trouve l'idée excitante".

Pour l'instant, Porsche se refuse à confirmer clairement qu'un modèle placé sous les 718 Cayman et Boxster. Il faut dire que l'exercice est délicat : il peut amener une nouvelle clientèle et augmenter les ventes, mais aussi toucher (encore) à l'exclusivité de plus en plus relative de Porsche, qui, rappelons-le, se dirige tout droit vers les 300 000 ventes annuelles.