Une rentrée quasiment normale pour les usines françaises de Renault et Stellantis

Toujours scruté de près au quotidien, l’approvisionnement en composants et pièces détachées des usines françaises de Stellantis et Renault devrait permettre aux deux constructeurs de connaître une rentrée de septembre plus calme que celle vécue en 2021. L’année dernière, les deux groupes avaient même dû cesser la production durant plusieurs jours dans certaines usines en raison du manque de composants.

À en croire les premières informations et les porte-parole des deux sociétés, la pénurie de semi-conducteurs qui pénalise l’ensemble de l’industrie mondiale n’impacte plus autant les usines françaises des constructeurs autos.

Du côté de Renault, on s’attend même, en septembre, à une reprise quasi normale de la production. Une situation identique est annoncée par Stellantis, même si son P.-D.G., Carlos Tavares, indiquait en juillet dernier rester prudent par rapport à la pénurie de semi-conducteurs, affirmant également que la production de véhicules ne retrouverait pas ses niveaux d’avant la pandémie avant la fin de l’année 2023.

Une bonne nouvelle pour tous les clients des deux constructeurs qui attendent leur véhicule neuf depuis plusieurs mois, mais aussi pour les employés des usines françaises, qui ne devraient plus être mis au chômage technique le temps que la situation s’améliore.