Une série spéciale "Ines de la Fressange" pour le DS 3 Crossback

Décidément, DS reste très attaché à Paris. Il faut dire que le constructeur essaie aussi de séduire en Chine, où l'image "à la française" et parisienne plaît beaucoup aux clients en quête d'un produit haut de gamme. En 2017, déjà, DS proposait une série spéciale à l'effigie de l'ancienne mannequin, et créatrice de mode, sur la DS 3. Aujourd'hui, c'est sur le DS 3 Crossback.

La spécificité visuelle est la teinte bleue "encre" avec le toit noir "perla nera". Les coques de rétroviseur et le centre des jantes sont rouges, pour contraster avec l'ensemble assez sombre. A l'intérieur, la sellerie est exclusive à cette série spéciale, et visiblement conçue en collaboration avec les "équipes" d'Ines de la Fressange. L'ensemble mèle cuir très travaillé et Alcantara dans une présentation chic.

De série, cette série spéciale dispose du pédalier aluminium, des aides à la conduite (régulateur, freinage d'urgence jusqu'à 140 km/h, alerte franchissement de ligne...), des feux matriciels DS Led Vision, de l'aide au stationnement ou encore de l'écran tactile 10,3 pouces.

La série spéciale Ines de la Fressange est disponible sur les essence 130 et 155 ch, sur le diesel 130 ch et sur l'électrique E-Tense. 1500 exemplaires sont au programme, avec des tarifs démarrant à 36 400 €.