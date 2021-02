Une Skoda Scala de 190 ch en Allemagne

Abt est un préparateur quasiment attitré pour le groupe Volkswagen, et principalement pour Audi. Le tuner s'est toutefois quelque peu écarté de ses habitudes en s'associant à Skoda pour une Scala Edition S très intéressante. Il faut en effet rappeler le contexte : la Scala est la berline compacte de Skoda, mais elle n'a droit à aucune version sportive. La plus puissante en essence affiche 150 ch. Et il y a une explication à cela : c'est la plateforme de la Polo, et Skoda n'a pas fait le choix (ou n'a probablement pas eu le choix) de créer une déclinaison sportive de la Scala sur la base de la Polo GTI.

Pour se consoler, les clients allemands les plus rapides pourront mettre la main sur cette Scala Edition S très spéciale. Développée avec Abt, elle reprend le 1.5 TSI mais avec 190 ch à la clé, soit 40 ch de plus qu'à l'origine. Tout de même. Le préparateur a également revu les trains roulants avec des suspensions plus courtes de 15 mm.

La Scala Edition S repose sur la finition Monte Carlo et adopte un bouclier arrière spécifique, des badges Abt et des jantes spéciales en provenance du catalogue du spécialiste de la modification. Limitée à 500 exemplaires, cette Scala Edition S est proposée à partir de 33 790 €, uniquement en boîte manuelle à six rapports.